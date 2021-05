La DAIA repudió los dichos antisemitas de la comediante Mar Tarrés, en Showmatch La Academia.

La comediante Mar Tarrés, participante de La Academia de Showmatch, declaró que le gustaría tener de pareja a "un judío con plata", tras lo cual la directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Marisa Braylan, salió a repudiar los dichos de la humorista y la actitud del programa.

“Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?”. dijo Tarrés en plena transmisión a Marcelo Tinelli y sin que nadie dijera nada al respecto. “Detrás de esto -sostuvo Braylan- no hay ignorancia, los nazis desataron el mayor genocidio de la historia y eran gente culta”, aseguró Braylan.

Así, la dirigente de la entidad israelita, se manifestó sobre lo acontecido en la pantalla de El Trece: “Lo peligroso no es solo que haya pasado esto en un programa que lo ve tanta gente, sino que nadie haya frenado la situación al aire”. Protagonista del stand up Minas jodidas y sobrina del chaqueño Palavecino, Tarrés es una humorista nacida en Salta y radicada en Córdoba.

El comunicado de Mar Tarrés para disculparse: "En ningún momento le falté el respeto a la comunidad judía"

"Por si alguien se sintió ofendido porque dije judío aclaro que ser judío no es un insulto, significa gentilicio, al que podrían haber dicho argentino, boliviano o alemán", explicó Mar.

Y agregó con un llamativo argumento: "En ningún momento falté el respeto a la comunidad judía, es más, resalté que ellos saben ahorrar y en época de crisis son los que siempre tienen ahorros". Sobre quienes la intentan agredir con el término "gorda", aclaró: "No me ofendo, me pueden decir gorda cuantas veces quieran, para mí es un orgullo ser quien soy".

En su cuenta de Instagram la comediante escribió: "Mil disculpas jamás tuve la intención de ofender o lastimar a nadie . Entiendo qué hay gente que si se sintió lastimada y por eso debo pedirle disculpa. Fue un error del que debo aprender aunque jamás existió la intención malísiosa que muchos piensan!".