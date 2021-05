Cómo fue el inicio de ShowMatch: La Academia.

Y un día sucedió lo que más esperaba El Trece: la vuelta de Marcelo Tinelli con su icónico ShowMatch, que este año trae varios cambios como parte de un plan de renovación. La Academia -nombre con el que se llamó al nuevo certamen- debutó tras más de un año sin la presencia de "El Cabezón".

Con una secuencia de arranque remitiéndose a éxitos de los premios Óscar (The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Joker) ShowMatch arrancó a puro humor y parodias. "Como me voy a reír con el reality Politichef los viernes", dice un doblaje argentinizado de Joaquin Phoenix en Joker, en una clara chicana para su competencia MasterChef Celebrity 2. “Lo bueno es que no tenemos que esperar a la madrugada para ver quien se queda en el certamen”, sentencia Robert de Niro a Al Pacino, en otra de las escenas montadas para la intro, a la que no le faltaron chistes picantes en referencia a la reciente tapa de Marcelo Tinelli photoshopeado que marcó un escándalo.

Acto seguido, la introducción a ShowMatch se tornó musical. No faltaron las luces de colores, pantallas LED y efectos especiales. Natalie Pérez dijo presente en el primer número musical desde el nuevo estudio. Pero la sorpresa vino de la mano de Carolina "Pampita" Ardohain y su perfomance en la pista al ritmo del clásico tanguero de Astor Piazzolla, Adios Nonino. Si de pop se trata, la talentosa María Becerra lideró el escenario con dos de sus hits más recientes.

Tras el segmento musical, la inconfundible Twist and Shout, de The Beatles, inundó el estudio de Laflia, y "El Cabezón" ingresó con toda su troupe: entre ellos José María Listorti, Pachu Peña, Pichu Straneo, Larry de Clay, Rodrigo Vagoneta, Sergio Gonal y Carna. Con el micrófono en mano, "El Cabezón" iluminó con su clásico "Buenas noches, América" y dio inicio a ShowMatch tras un año de inactividad en la televisión. "¿A quién se le ocurrió el horario de las nueve de la noche?, ¿a usted Adrián Suar se le ocurrió?", soltó Tinelli, rompiendo el hielo con una chicana a Adrián Suar, presente en el estudio.

Con la voz tomada, Tinelli especificó que en el estudio se realizaron "196 hisopados, todos negativos" y remarcó que todos los días se deberá pasar por estrictos protocolos sanitarios. "Estamos en una realidad cambiante, una experiencia muy traumática. (...) Son tiempos para estar unidos, para ayudar al otro", reflexionó Tinelli en el arranque.

El retorno del conductor y empresario de 61 años con el certamen de baile sucede en medio de la polémica por su salida transitoria como Presidente de San Lorenzo, ya que la semana pasada hizo público su pedido de licencia al mando del "Ciclón" en medio de los cuestionamientos por la crisis económica y por los malos resultados deportivos del primer equipo.

El programa irá de lunes a viernes desde las 21 hasta las 22.30 horas, aunque en el último día de cada semana será un especial de humor. Esto podría sufrir modificaciones con el correr de las jornadas de acuerdo a su rendimiento en el rating. Su competencia principal en el aire será la novela turca Doctor Milagro, de Telefe, que por el momento es el segundo ciclo más visto en general detrás de MasterChef Celebrity, que se emite precisamente desde las 22.30 horas.

La Academia tendrá un jurado de lujo compuesto por: el periodista de chimentos Ángel de Brito (quien al estar aislado en Miami por dar COVID-19 será reemplazado por la actriz Guillermina Valdes), la artista Jimena Barón, la conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain y el bailarín de danza clásica Hernán Piquín, ganador de dos certámenes de Bailando por un sueño. Por primera vez en la historia de ShowMatch, será el jurado quien decida qué participante dejará la competencia y cuál sigue en carrera, decisión que años atrás fue de las personas que votaban por sus candidatos favoritos.

Cuáles son las parejas que competirán en La Academia