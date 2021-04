"La Cobra" formará parte del caliente certamen por El Trece.

Para sorpresa de muchos, Jimena Barón será ahora jurado de Showmatch en 2021 e incluso hasta reveló que sufre "las presiones" de algunos participantes para que les tenga consideración a la hora de evaluarlos. "Hay uno que ya me llora por teléfono: Agustín ´Cachete´ Sierra", reconoció durante la entrevista con Implacables, por El Nueve.

Después de haber integrado este exitoso programa como bailarina en diversas ediciones en el pasado, la actriz y cantante de 33 años ahora estará del otro lado y evaluará a las diferentes parejas junto con Ángel de Brito, Hernán Piquín y Carolina "Pampita" Ardohain.

Jimena Barón detalló cómo le respondió a "Cachete" Sierra: "Él me llorisqueó por WhatsApp. Primero se hizo el amigo y después me dijo 'mi rodilla...'. Y yo le dije 'no, excusas, no'. Tu problema en la rodilla es tuyo. No empecemos. Ensayá con estas cosas de que yo no tenga un amor extra, porque no va. Yo soy exigente conmigo y lo voy a ser también con los demás".

Jimena Barón opinó sobre la relación entre su expareja, Daniel Osvaldo, y Gianinna Maradona

“Yo siempre me sorprendo, sino no sufriría. Por eso me va tan para el c… con las relaciones del amor. Hay que curtirse un poco más", comenzó la artista muy sinceramente. Además, opinó que "hay gente que entiende las cosas un poco más rápido, aprende, avanza y se mueve", aunque lo diferenció con lo que le ocurre a ella misma porque "tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso”.

"Yo me preocupo por mi hijo (Morrison, de apenas siete años) en mi casita y por bajar súper educada a dárselo al papá. Después, cuando está allá o cuando vuelve, le pregunto si está bien, si lo cuidan bien, si está todo en orden, y ahí terminó todo. Si no, para mi cabeza es mucha información”, completó "La Cobra" entre risas.

El pasado de Jimena Barón en Showmatch

Nacida en Buenos Aires el 24 de mayo de 1987, se destacó en diferentes productos tanto en la televisión como en el teatro, en el cine y en la música hasta que fue convocada por primera vez al Bailando por un sueño en 2011 (18° eliminada), programa que también integró en sus ediciones de 2015 (reemplazo temporal de Lizy Tagliani), 2016 (invitada especial de María del Cerro), 2017 (invitada por Cecilia "Chechu" Bonelli) y 2018 (subcampeona del certamen).