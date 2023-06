Se va a Telefe: Adrián Suar le ofreció un contrato a figura de El Trece, pero lo rechazó para trabajar en la competencia

El gerente de programación de El Trece intentó retener a una de las figuras del canal, pero falló debido a la intervención de su principal competidor.

El Trece no está pasando su mejor momento en cuanto a rating y su gerente de programación, Adrián Suar, se las tiene que ingeniar luego de que la figura de uno de los últimos éxitos del canal rechazó continuar en el canal. La situación tiene un agravante: la negativa a la oferta se produjo porque tiene todo arreglado con Telefe.

Tras el decepcionante rating que consiguió ATAV 2, el paso sin pena ni gloria del ciclo ¿De qué signo sos? y el fallido debut de Jorge Lanata, Suar espera repetir el furor que causó Darío Barassi con 100 Argentinos dicen con el nuevo programa del actor, y que Los 8 Escalones de Guido Kazcka siga en buenos números para revertir la situación. De acuerdo a los datos de Kantar Ibope Media de mayo, Telefe se convirtió una vez más en el canal de aire más visto de la televisión argentina, con un rating promedio de 8 puntos de lunes a domingo con los que aventajó en 2,8 puntos al segundo, El Trece, y amplió su liderazgo a 65 meses consecutivos como la señal lider.

El desembarco de Paula Chaves en la conducción de Pasaplatos Famosos fue una bocanada de aire para el canal del Grupo Clarín. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la modelo no estará al frente de la nueva edición. Su reemplazante será Karina Zampini -conductora del reality culinario sin celebridades-. "La segunda edición de Pasaplatos Famosos será conducida por Zampini. Chau Paula", aseguró Ángel de Brito hace algunos días.

Pero no fue hasta hace algunas horas que trascendió la verdad de la salida de Paula. Paul García Navarro, representante de la esposa de Pedro Alfonso, explicó los detalles del trato al que había llegado para que Chaves estuviera en el Trece: “El acuerdo para hacer ese programa fue con Kuarzo. Personalmente hablé con Martín Kweller y Paula lo hizo con el visto bueno de Telefe".

Adrián Suar y Pablo Codevilla quedaron muy contentos con la tarea de Chaves al frente de Pasaplatos famosos, por lo que se mostraron interesados en retenerla. De hecho, le propusieron que se haga cargo de las mañanas del canal, pero la conductora rechazó la oferta porque ya le había dado la palabra a Telefe para hacer un programa en el segundo semestre del año.

Por otra parte, Marcelo Tinelli -gerente artístico de América TV- también se mostró interesado en contar con Paula en la señal. Además de una posible participación en el Bailando 2023, el expresidente de San Lorenzo reveló que la pensaba junto a Pedro Alfonso para un magazine de fin de semana, pero, por ahora, ese proyecto no prosperó.

Ximena Capristo fue terminante sobre su relación con Paula Chaves

Ximena Capristo y Paula Chaves tienen un pasado conflictivo por la relación de sus parejas. Gustavo Conti y Pedro Alfonso trabajaron juntos durante varias temporadas de verano y llegaron a ser muy cercanos, pero cuando se distanciaron la vedete que saltó a la fama en Gran Hermano no dudó en apuntar a la modelo como la responsable del distanciamiento de los artistas.

Esa pequeña riña había quedado en el olvido, pero se reflotó en Pasaplatos Famosos, pues el formato las volvió a unir: Paula como conductora y Ximena como participante. Por lo que en Socios del Espectáculo fueron en busca de Capristo para preguntarle por sus sensaciones tras el reencuentro. “Bien, que sé yo. Hace 23 años que trabajo en el medio gracias a Dios y he estado en un montón de compañías de teatro, en diferentes programas”, afirmó.



Sobre lo sucedido con Paula Chaves y Pedro Alfonso, indicó que a lo largo de su carrera tuvo diferente relación con sus compañeros. “Hay Gente con la que te quedás más amigo y con otros pasa que tuviste una buena experiencia y después no los ves, quizás, hasta un nuevo trabajo”, sostuvo y aclaró que tiene "cero problemas" con todo el mundo.

Sin embargo, el notero le consultó por las duras declaraciones por el fin de la amistad, cuando Conti y Alfonso dejaron de trabajar juntos. “A mí me dijeron que la esposa (Chaves) le aconsejó que no trabaje más con vos porque no eras tan cool", apuntó Yanina Latorre en ese entonces, pero Ximena eligió dar una respuesta diplomática: “Prefiero quedarme con la versión que tengo yo: yo con Paula siempre tuve la mejor del mundo y me trató siempre muy bien. El vínculo de antes no lo tenemos. El vínculo cambió porque él tiene sus ocupaciones y yo las mías", cerró Capristo. Y en esta oportunidad, optó por el mismo camino. Remarcó que siempre tuvo la mejor con Paula, pero dejó en claro que era “Gus el amigo de Pedro”.