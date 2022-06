Se picó todo entre Carmen Barbieri y Estefanía Berardi en vivo: "Trepadora, peticita y culona".

La panelista de Mañanísima se enfrentó al aire con Carmen Barbieri.

Estefi Berardi se manifestó indignada con Carmen Barbieri y no tuvo reparos en decirle a la conductora de Mañanísima lo que pensaba de su actitud. La panelista enfrentó cara a cara a la artista y le cantó sus verdades en vivo sin dejarla reaccionar.

Estefi Berardi tuvo un tenso cruce con el hipnotista John Milton. La panelista expresó que él no tendría que hacer esa maniobra en el cuello que utiliza para lograr la hipnosis, ya que no es osteópata. Sin embargo, el profesional se defendió con los títulos que lo avalan para llevar a cabo sus prácticas.

En una nueva edición del programa, Berardi recordó el incómodo momento que vivió al aire en Mañanísima y aprovechó para enfrentar a Carmen Barbieri y a Pampito: "Ustedes me dejaron sola. La gente del otro lado sé que me va a entender y están conmigo, mirá el cámara me dice que sí también. Me dejaron sola en la discusión con el hipnotizador, éstos dos de acá, cómplices, me dejaron sola, no me defendieron en ningún momento".

Pampito tomó la palabra y le retrucó: "Pero si no hace falta defenderte, sos más mala que una araña. Teníamos que bajar un poco porque teníamos acá al señor". Carmen Barbieri estuvo de acuerdo con el periodista y agregó: "Claro nena, una araña de galpón: trepadora, peticita y culona".

La explicación de Estefi Berardi a Carmen Barbieri y Pampito

Sin intenciones de echarse para atrás con sus acusaciones, Estefi Berardi fue por más: "No estaba tan brava, sólo dije que esa maniobra no iba. Ustedes no me defendieron, me dejaron sola. Yo si algo me molesta se los tengo que decir. No es que me enojo, pero sí me dejaron sola. Pero bueno, no pasa nada. Igual yo no los necesito, yo me la banco sola, pero lo digo".

Por su parte, Carmen Barbieri quiso explicar por qué tomó esa postura durante el enfrentamiento de su panelista y el hipnotista: "Yo escuchaba que la productora, Eugenia, decía 'Que pare un poco, parala un poco'". De esa forma lavó la culpa de no haber tomado partido por su compañera de equipo.

Sin embargo, eso no fue suficiente para Estefi Berardi que, visiblemente molesta, insistió con su postura: "Cuando paré y había terminado el tema y él empezó a hablar de sus cosas seguía diciéndome 'porque tu título', ¿qué te importa mi título? no importa mi título, no me podés hacer esa maniobra".