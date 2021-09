Se picó: Marengo denunció "trampa" de Karina La Princesita en Showmatch

Karina La Princesita y Rocío Marengo protagonizaron un tenso cruce en La Academia y la modelo no dudó en disparar contra la cantante tropical.

Rocío Marengo volvió a cruzar con todo a Karina La Princesita después de que la producción de La Academia decidiera que la cantante tropical reemplazara como jurado a Carolina Pampita Ardohain, que se ausentó por cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca. De esta forma, La Princesita cumplió un doble rol de jurado y participante, algo que generó polémica y que tuvo a Marengo como representante de varios competidores que coincidían en su visión.

Karina La Princesita y Rocío Marengo ya habían tenido un tenso intercambio en las redes sociales hace solo algunas semanas y si bien pareció que había quedado todo bien, la realidad es que evidentemente quedaron algunas cuentas pendientes. Debido a la ausencia de Pampita por cumplirse un aniversario de su hija Blanca, la producción de La Academia de Showmatch tomó la decisión de que fuera Karina La Princesita quien ocupara su lugar, una determinación que no le gustó a Marengo y, según contó ella misma, a varios de sus compañeros. Fiel a su estilo, la modelo disparó contra la cantante.

"Vine hoy como una seda porque calculo que no voy al duelo", comenzó con suavidad Marengo pero la calma le duró un segundo. "Pero mis compañeros me llenaron la cabeza y yo prendí mecha en un segundo", aseguró la modelo, adelantando que se venía un fuerte palo para Karina. Consciente de lo que podría decir Marengo, Marcelo Tinelli la pinchó: "¿Está en contra que esté Karina en el jurado?". Marengo aprovechó el pie que le dio el conductor y aclaró que no estaba sola "en esta lucha".

"Lo hizo muy bien, pero me parece injusto para nosotros los participantes", consideró la modelo, cómoda en su rol como representante de sus compañeros, que también aseguró que "Cachete (Sierra), Cande (Ruggeri), Vivi (Saccone), Juli (Nahir Calvo) están atrás del decorado y todos quieren hablar". La sorpresa se apoderó del rostro de Karina La Princesita pero en ese momento prefirió no opinar y se fue tras bambalinas. "Eso es hacer trampa, porque ella puede poner un puntaje para favorecerse ella en la competencia", insistió Marengo. Esa declaración no le gustó a la cantante tropical, que volvió a la pista para responderle con todo.

"Cuando estuve ahí parada no dijiste nada, y ahora no escuché, me lo perdí", la enfrentó Karina desafiante. Entonces Marengo repitió su argumento de que podría poner puntajes bajos a sus rivales para beneficiarse a ella misma. La cantante la cruzó preguntándole si viendo las puntuaciones que había dado seguía esa supuesta estrategia. "No sé cuál es tu estrategia, vos estás jugando y calculo que tenés una estrategia para llegar a la final", replicó Marengo. "Si yo ahí sentada ponía nota baja a mis compañeros, era una estrategia. Como no la puse, no hay estrategia", le respondió Karina, poniéndole fin al tenso momento que se vivió en La Academia.