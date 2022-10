Se filtró un explosivo chat entre Santi Maratea y Holder de Gran Hermano: "Sos hermoso"

Un mensaje dejó a la vista que habría habido una profunda atracción por parte de Holder hacia Maratea. El chat salió a la luz tras la eliminación del participante de Gran Hermano.

Santiago Maratea sorprendió a sus seguidores de redes cuando compartió una captura de pantalla de un mensaje que recibió en su cuenta de Instagram por parte de Tomás Holder, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano, hace dos años. El influencer expuso al participante del reality de Telefe con su publicación.

Maratea les prometió a sus seguidores mostraría el mensaje que Holder le envió si la recaudación para que cuatro deportistas argentinas pudieran viajar al Torneo Panamericano de gimnasia aeróbica en Cúcuta, Colombia, llegaba a tres millones de pesos. "¿Quieren ver el mensaje? Paguen", soltó el influencer.

La suma llegó a la cifra previamente mencionada, por lo que Maratea compartió el chat con Holder. En la imagen se vio que el participante de Gran Hermano le respondió a Santiago una historia en la que se mostró abrazado a Yanina Latorre. "Sos hermoso", le escribió Holder al influencer. "¿Holder es el que dice que tiene un personaje homofóbico? Mejor me prendo un palo santo, esto no me agradó nada", comentó Maratea al respecto y en la imagen compartida escribió: "Pretends to be shocked (Pretende estar sorprendido)".

Historia de Instagram de Santi Maratea.

La reacción de los usuarios de Twitter ante la eliminación de Holder de Gran Hermano