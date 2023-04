Se filtró un audio de Romina Pereiro a los gritos cuando era esposa de Rial: "Hacé tu vida"

Escandaloso audio de Romina Pereiro cuando todavía era esposa de Jorge Rial. Qué dice el material publicado por Yanina Latorre en LAM.

Jorge Rial y Romina Pereiro se separaron en 2022. Sin embargo, todavía quedan particularidades de aquella ruptura: hace pocos días, el conductor dijo que se divorció "para que no le griten" y, ahora, apareció un audio de su exesposa a los gritos contra una famosa periodista de espectáculos.

En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, fue su panelista Yanina Latorre quien se encargó de difundir este audio. En el mismo se puede escuchar a Jorge Rial contestándole a Mariana Brey, su colega, y de fondo apareció Romina Pereiro con un grito contundente.

Primero se escuchó a Rial, molesto ante la presunta consulta de Brey, expresando lo siguiente: “Mirá, Mariana, tengo los huevos al plato de vos, de todo el mundo. No me rompan más las pelotas. ¿Pueden salir absolutamente todos de mi vida? Se los voy a agradecer mucho. Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco”. En ese momento, Romina Pereiro apareció en escena exclamando: "Un besito Mariana, hacé tu vida. ¡Gracias!".

Rial contó la verdad sobre su separación de Romina Pereiro

Jorge Rial es padre de dos hijas y tuvo diferentes relaciones formales a lo largo de su vida, entre ellas el matrimonio que contrajo con Romina Pereiro en 2019. Es sobre este vínculo, finalizado en 2022, que el periodista y conductor de Argenzuela decidió hablar. Sin filtros, reveló la verdad sobre su separación y el motivo por el que se divorció.

Su programa en C5N transcurría en medio de una discusión política entre Mariana Brey y Diego Brancatelli. Fue entonces cuando, cansado de escuchar voces elevadas en su envío, Jorge Rial exclamó: "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champions en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champions y a las 19 voy a buscar a mi nieto”.

Acto seguido, y en medio de su acalorado pedido, Jorge Rial soltó una de las razones por las que decidió separarse de Romina Pereiro: “¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me gritan Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!”.