Se filtró quién es el futbolista que sale con La Joaqui: "Es el amor de mi vida"

Las sorprendentes declaraciones de la jurado de Got Talent Argentina en PH, Podemos Hablar. La Joaqui no dio el nombre del futbolista, pero sus fans descubrieron de quién se trata.

La Joaqui participó de último programa de PH, Podemos Hablar e hizo una sorprendente revelación sobre su vida amoroso. Andy Kusnetzoff apostó por un programa con invitados atractivos para competir con Mirtha Legrand, que en su vuelta al Trece tuvo en su mesa a Javier Milei y Fátima Florez. Ante ese panorama, la cantante no lo defraudó y contó lo que nadie sabía sobre su relación con un famoso futbolista.

Los rumores sobre los amoríos de la jurado de Got Talent Argentina no son nuevos. De hecho, hace algunas semanas se especuló que tuvo un fogoso encuentro con Mario Casas. Sin embargo, la artista se encargó de aclarar en el programa de Telefe su nuevo amor es un deportista.

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el puto amor de mi vida’. Ahora, a dos años de los cumplir los 30, un día me contesta una historia”, comenzó su relato la referente del RKT cuando el conductor invitó a dar un paso al frente a aquellos que lograron relacionarse con un ídolo. Aunque Andy intentó "sacarle" de quién se trataba, La Joaqui se negó a revelar su identidad: “No quiero decir quién es, todavía me estoy conociendo”.

Sin embargo, la cantante remarcó que el hombre en cuestión no es argentino ni juega en el país. “Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, contó la música sobre la reacción que tuvo cuando vio el mensaje del muchacho.

“Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente’”, detalló la integrante del reality show conducido por Lizy Tagliani. Según Joaquinha, lo que más la cautivó del futbolista fue su reacción: “Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’”.

Asimismo, la artista reveló que ya tuvo un almuerzo con su ídolo de la adolescencia en otro país y le prometió a Kusnetzoff que cuando reciba una nueva invitación por parte del deportista, develará el misterio sobre su identidad. “Fue la mejor cita de mi vida”, subrayó.

Tras las inesperadas declaraciones, sus fans no dudaron en buscar algunos indicios en sus redes sociales. El hallazgo que llamó la atención de sus seguidores, es que la compositora y el colombiano James Rodríguez, futbolista de Sao Paulo de Brasil, se siguen mutuamente en Instagram. A su vez, entre 2009 Y 2011, cuando la artista era adolescente, el deportista jugaba en Banfield.

L-Gante y La Joaqui sorprendieron a todos

Tras tres meses en prisión, L-Gante recuperó su libertad el pasado 8 de septiembre y comenzó un raid mediático para relatar cómo fueron sus días tras las rejas y cómo sigue el vínculo con sus seres queridos, entre los que se destaca La Joaqui. Los músicos son grandes amigos, de hecho Elián es considerado un "tío" para Shaina y Eva, las hijas de la jurado de Got Talent Argentina.

Los músicos son amigos desde hace varios años, al punto que ella en varias oportunidades lo visitó durante su detención. "Fue un par de veces, de sorpresa me cayó ahí. La verdad que me sorprendió", contó el referente del RKT durante una entrevista en Luzu TV.

Mientras tanto, las pequeñas pensaban que Elián "estaba de viaje", pues esa es la versión que les contó su madre para protegerlas. Fue así que días después de conseguir la libertad, el cantante y las niñas vivieron el ansiado reencuentro. Joaquinha llevó a la pequeña a ver al músico y grabó el tierno abrazo entre la pequeña y L-Gante. "La vida golpea por no nos tumba", escribió la flamante figura de Telefe junto a un emoji de corazón y una carita sonriendo con una lágrima.