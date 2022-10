Se destapó un insólito dato de la vida privada de Santiago del Moro a horas del estreno de GH: "Lo baja"

El conductor de televisión fue deschavado con información desconocida sobre su vida amorosa. La periodista Susana Roccasalvo ofreció al aire un dato en alusión al matrimonio de Santiago del Moro.

Susana Roccasalvo dio datos desconocidos sobre la vida privada de Santiago del Moro, figura que estará a cargo de la conducción de Gran Hermano en su décima edición. La periodista habló sobre la relación del presentador con su esposa y contó cuál sería la dinámica de ese vínculo.

"Yo a ellos los conozco hace muchos años, sobre todo a María y he tenido mucho contacto con la familia de ella antes de que Santiago sea famoso. Y ellos se conocen de toda la vida, hace más de veinte años que están juntos", comenzó su descargo la conductora de Implacables en El Nueve. Y agregó: "Lo que el público conoce ahora de la mujer de Santiago ¡No es una mujer que conoce hace diez años!".

Roccasalvo dio a conocer que Del Moro y su esposa se conocen desde que eran jóvenes, por lo que crecieron juntos. "Primero, cuando el famoso vuelve a casa tiene que dejar la fama afuera porque sino no es posible. Pero como ella lo vio crecer, ella es parte de su fama. Entonces está muy bien que ella lo ponga en casilla, porque este es un medio que te separa de tu familia, amigos…te va absorbiendo. Él es familiero porque, también, tiene en su casa una mujer que lo baja", concluyó la periodista.

Santiago del Moro, a horas del estreno de Gran Hermano 2022

"Hace más de un año que viene trabajando Telefe, y a mí me lo comunicaron a fin del año pasado. Cuando me hablaron de Gran Hermano, imaginate, para mí fue el sueño del pibe porque es 'el' programa de televisión", comenzó su descargo el expresentador de MasterChef en diálogo con Infobae. Del Moro destacó a GH como un ciclo que marcó un antes y un después en la televisión y recordó la trayectoria que lo llevó a la conducción de ese programa: "Todo lo que hice yo, desemboca en este proyecto: desde Much Music hasta Infama, Intratables. Todo tiene que ver con una preparación mía, con horas de vuelo, para poder hacer GH, que es un programa infinito en cuanto a la cantidad de cosas que puede llegar a pasar".

Del Moro habló sobre la influencia de Gran Hermano en la sociedad y aseguró que aunque no lo mires es imposible estar ajeno. "Está en la calle, en el trabajo, en todos lados. Y siempre te termina identificando, terminás fanatizado con algún participante o criticando a otro, es como un campeonato de fútbol", enunció el presentador.