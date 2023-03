Se desató la guerra entre Julieta Poggio y la novia de Marcos: "Hueca"

Julieta Illescas, la novia secreta de Marcos Ginocchio, descargó toda su bronca contra Julieta Poggio.

La novia de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano (Telefe), hizo un duro descargo contra Julieta Poggio, tras los rumores de romance y los reiterados acercamientos que tuvieron los dos "hermanitos" dentro de la casa más famosa del país.

La tensión entre "El Primo" y Julieta resultó tan evidente entre los televidentes que incluso crearon un "ship" al cual bautizaron "Marculi". Día a día, las redes sociales se llenaron de videos de los dos participantes, editados con canciones románticas de fondo. La novia de Marcos, llamada Julieta Illescas, no pudo soportar la situación y sus celos la llevaron a criticar a Poggio en sus redes.

Los fanáticos del reality encontraron el perfil de Twitter de la novia del joven salteño y, al revisarlo, notaron que la joven le había dado "me gusta" a cientos de tweets criticando a Julieta. "La novia de Marcos, jajaja. ¿Qué carajos le pasaba? Tremenda insegura, una traumada más para la lista", comentó una usuaria de Twitter, junto con capturas de pantalla que lo evidencian.

"Es frívola, hueca, no tiene sentido común y ahora agregamos lo de los animales. ¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo, ojalá cuando salga tenga esa charla que necesita con su ex, y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan", decía uno de los tweets. "Para ustedes, ¿realmente Julieta es el tipo de Marcos? Sacando la belleza que tiene ella, para mí no va con Marcos. Siento que a él le gustan las chicas simples, que le gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida", se lee en otro.

Según reveló Marcos en el debate de Gran Hermano, la joven sería su exnovia. Sin embargo, lo fue a visitar a la final del programa y, según los televidentes, el joven salteño habría mentido al decir que no tenía pareja dentro de la casa, con el fin de proteger a su novia de la exposición mediática.

Marisa Brel reveló cómo fue su encuentro con la novia de Marcos

Marisa Brel, panelista del debate de Gran Hermano, se acercó a Julieta Illescas tras la final del reality y contó cómo fue la conversación privada que tuvieron. "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos, porque me sorprendió verla con la mamá del 'Primo'. Me apretó fuerte la mano y me sonrió. Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia", anunció la panelista en su cuenta de Instagram, en la que compartió la foto que se sacaron juntas.