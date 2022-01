Se agranda la familia: Catherine Fulop le da la bienvenida a un nuevo integrante

Catherine Fulop mantiene al tanto a sus seguidores de las redes sociales con todo lo que acontece en su vida personal, no solo en relación a ella misma, sino también a sus dos hijas: Oriana y Tiziana Sabatini. Esta vez, sorprendió a su público con una noticia vinculada a su familia: se sumará un nuevo integrante.

A nivel mediático, no queda dudas de que Oriana es la más conocida de las dos: su carrera de modelo y su influencia en las redes le dio una audiencia de 5.6 millones de seguidores en Twitter. Se saben bastantes cosas de su vida personal y sentimental, como que está en pareja hace bastante tiempo con Paulo Dybala.

Por otro lado, poco se sabe de Tiziana, la hermana menor que elige mantener un perfil mucho más bajo de la vida pública. La primicia la dio Cathy a través de un posteo por Año Nuevo en el que aparecen fotos de ella abrazada a su esposo, Ova Sabatini, y a su lado, aparece Tiziana con un chico nunca visto antes: Joaquín Azcurra, su nuevo novio.

En el posteo, aparece Fulop abrazando a Ova y, de espaldas a ella, Tiziana con su nuevo novio. “Feliz año 2022”, escribió debajo de la publicación, en la que etiquetó a Joaquín. Entrando al perfil de él, se pueden ver muchas fotos con Tiziana: una selfie frente al espejo, un retrato en primer plano y demás postales de verano. Aparentemente, fue muy bien recibido en la familia.

Las empanadas quemadas de Cathy Fulop en MasterChef Celebrity que hicieron estallar las redes

Recientemente, en un capítulo de MasterChef Celebrity, Cathy cocinó unas empanadas y cometió un error gravísimo: se consumieron todas, solamente pudo entregar tres y, encima, le quedaron achicharradas y deformadas. Esto dio lugar a una oleada de memes en Twitter y hasta los miembros del jurado estallaron a carcajadas al verlas.

Santiago del Moro, el conductor de MasterChef, las relacionó con la famosa escena de Esperando la carroza por el diálogo de: “Tres empanadas de carne para cuatro personas”. “Hice tres y tres me quedaron en el aceite”, se defendió Cathy, confesando que su error fue haber mezclado harina y leche en la preparación de la masa porque tenía ganas de innovar.

Germán Martitegui le dijo que no era el momento para innovar y probar cosas nuevas, ya que era un desafío muy importante y, encima de todo, grupal. “¿Justo ahora? Bueno, Cathy. Hay momentos para innovar y momentos para no innovar. Si son tres en el equipo que dependen de esa masa, hacé la masa más rápido y más fácil y entregala y vos ponete a hacer otra cosa”, sentenció el chef. “Creo que hundí a mi equipo, pero sobre todo me hundí yo”, reconoció ella.