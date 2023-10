Salió a la luz la mayor mentira de Carmen Barbieri: "Un horror"

La famosa conductora abrió su corazón y se sinceró sobre uno de las mentiras más grandes que dijo en su vida pública.

En medio de su pase a El Trece como una de las conductoras estrellas de la mañana, se conoció una de las mayores mentiras de Carmen Barbieri en su carrera mediática. La capocómica habló sobre este engaño que inventó en el auge de su carrera y aseguró que está muy arrepentida por el escándalo.

La situación se dio al aire en Mañanísima, ciclo que transcurre sus últimas semanas en Ciudad Magazine. Precisamente, Pampito le hizo una pregunta al hueso a la conductora y la dejó en evidencia con la mentira. "¿Vos te acordás que confesaste que tuviste un novio falso para una revista?, lanzó el panelista y a Barbieri no le quedó otra que contar los detalles.

En este marco, sumó: "Hacía muy poco me había separado y tuve un novio, el chacarero. ¡Ay, las manos! Era mentira, una foto en que hacíamos que estábamos en un lugar, foto robada". Ante esto, Barbieri dejó en claro que ella no se sentía cómoda con ese engaño, pero que estaba arreglado para generar polémica.

A la charla se sumó el experto en lenguaje corporal, Hugo Lezcano, quien dejó en evidencia la incomodidad de Carmen en la foto. "Vos querías aparentar, pero ¿tu inconsciente qué hace? Le pone un stop, no lo abrazaste. Ni él te toca siquiera", reflexionó. Por último, la conductora sentenció: "Ay si, tenes razón, qué horrible esta foto. Hacíamos fotos robadas, estaba todo preparado. Un horror, no lo haría más… Fuimos tapa de revista".

El sincericidio de Carmen Barbieri sobre Ángel de Brito: "Hace muchos años"

Carmen Barbieri es una exvedette, humorista, actriz y actual conductora de televisión en Mañanísima, el ciclo que actualmente se emite por la pantalla de Ciudad Magazine y que muy pronto llegará a El Trece. Durante las últimas horas, la conductora estuvo en boca de todos los canales de espectáculos tras su cruce con Yanina Latorre, panelista de Ángel de Brito en LAM (América TV). En medio de su enfrentamiento, la madre de Federico Bal apuntó duramente contra De Brito con un inesperado comentario.

Carmen estuvo presente en Socios del Espectáculo (El Trece), en donde habló sobre su futuro laboral en El Trece. Y al ser consultada sobre su polémica con la esposa de Diego Latorre, hizo un descargo contra el conductor de LAM, a quien cuestionó por sus manejos profesionales en su programa y en su carrera como periodista de espectáculos.

Al hablar sobre el desempeño de Ángel en América TV, manifestó, picante: "Lo consumo hace muchos años por las películas, porque me encantaba Bien de Verano, BDV... Me encantaba Ángel haciendo eso, haciendo eso me encantaba... ¿Quedó claro?". "¿Ahora no?", le preguntó la panelista Mariana Brey. Fiel a su estilo, Carmen respondió: "Para qué voy a aclarar si oscurece".