Sabrina Rojas dio la cara y reveló el motivo que la alejó de A la tarde

La celebridad reveló que se trató de una decisión personal y desmintió los rumores que se divulgaron.

La modelo Sabrina Rojas se refirió a su abrupta salida del ciclo A la tarde y explicó que ninguno de los rumores que circularon fue cierto. La celebridad acudió al programa que abandonó a pocos días de su estreno, demostró que tiene una buena relación con la conductora, Karina Mazzocco, y aclaró que el motivo de su renuncia fue de índole familiar.

“Fue todo un tema de horarios, de hijos, de madre que es mejor dejar el ego de un costado. Puedo reconocer que hay madres que tienen que salir a laburar y no les queda otra, por lo que soy una privilegiada al poder elegir. Entonces, estoy en un momento que dije ‘no, voy a dejar el ego de lado y me quedo con los niños’. Los chicos tiene 6 y 8 años y empezaron jornadas completas en la escuela”, expresó la ex pareja de Luciano Castro en el ciclo de América TV.

Luego, la celebridad continuó su discurso en relación a cuán presente le gusta estar cuando sus hijos se encentran en su casa. “Yo vivo muy lejos, tardo una hora y media en volver. Entonces los dejaba a las 8 de la mañana y volvía a la hora de cenar. No los veo en todo el día, no los podría ir a buscar nunca al cole. Cuando arreglé este trabajo, las escuelas todavía no eran jornada completa y cuando vi que se venía todo eso dije ‘no’”, explicó y se refirió a las rumores de pelea con sus compañeras que la rondaron: “Me preguntaban: ‘¿Te peleaste con Karina Mazzocco?’ Y vos sos tan generosa, tan hermosa, que cómo me voy a pelear con alguien así”.

Más tarde, Rojas hizo referencia a sus ansias por ser parte de A la tarde cada vez que los ve en vivo o que ve el detrás de escena en las redes sociales. “Son un equipo hermoso y cuando los veo en las redes, porque los sigo a todos, los veo atrás de cámara y dijo: ‘Quiero estar ahí’. Y quién te dice que así como todo cambió de una semana para la otra, no pueda volver a pasar”, esbozó y dejó en claro que gozaba mucho del tiempo que pasaba con sus compañeros.

Fiel a su estilo

Ezequiel Campa, el único panelista varón del ciclo, lanzó una humorada hacía Rojas sobre sus aptitudes para la danza. “¿Te molestaba que yo era uno de los que más resaltaba en las coreos?”, preguntó y la modelo respondió: “Vos sabés que sí. Fue uno de los motivos por los que me fui”. “Y, viste, es lo que pasa cuando uno viene de la danza”, remató su humorada el comediante.