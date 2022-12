Romina Uhrig y Julieta Poggio se quebraron y le hicieron un urgente pedido a Gran Hermano: "No aguanto más"

Romina Uhrig y Julieta Poggio se largaron a llorar en Gran Hermano 2022 (Telefe) en medio de una charla íntima y le hicieron un contundente pedido a la producción.

Las dos participantes, quienes formaron una amistad muy profunda dentro de la casa, se acostaron en el pasto a la noche y abrieron su corazón. Mientras Romina lloró pensando en sus tres hijas (Mía, de 11 años; Felicitas, de 3, y Nina, de 1), Poggio se quebró al recordar a su novio Lucca, quien la está esperando fuera de la casa.

Fue entonces cuando se les ocurrió hablarle a la cámara y hacerle un pedido a Gran Hermano: que les envíen un video de sus seres queridos. "Ojalá que nos muestren a nuestras familias. Te juro que me haría re bien", manifestó la exdiputada. "Ay, un videíto de mi novio...", sumó Julieta. "Cómo necesito abrazarlos... Qué difícil es hacer esto", reconoció Romina, entre lágrimas.

Julieta asintió y también admitió sentirse muy angustiada últimamente, especialmente desde que se sumaron nuevos participantes a la casa y el reality parecería nunca acabar. "Ya no aguanto más. Yo siempre digo de Nina, que es tan bebé... Ya pasaron dos meses, cuando me vea de vuelta, ¿me dirá 'mamá'?", se preguntó Romina angustiada.

"Ay, obvio", la consoló Julieta, pero Uhrig insistió en que "es muy chiquita" y que probablemente ni siquiera la recuerde ni entienda nada. "Necesito que me vean, necesito verlos, nada más", pidió Romina. "Yo quiero un video de mi novio para saber si está todo bien con él. Porque yo estoy tan enamorada, de verdad", aclaró Poggio.

Romina la contuvo y le dijo que seguramente su novio estaba bien, ya que siempre le envía saludos y lo mantiene presente: "Yo estoy segura de que está todo bien, Ju. Nunca hiciste nada malo, siempre hablás de él, de lo enamorada que estás. Estás todo el tiempo hablando de él, siempre lo nombrás, debe estar feliz".

La feroz pelea entre Romina, Coti y Julieta en Gran Hermano

Recientemente, Romina y Julieta tuvieron una discusión a los gritos con Constanza Romero tras haber descubierto que la joven correntina les hizo la nominación espontánea. Todo comenzó a la hora de la cena, cuando Coti dijo que no las había mandando a placa, pero de tener que hacerlo, no lo dudaría ya que "Gran Hermano es un juego".

Romina y Julieta se molestaron mucho por esto, ya que semanas atrás, habían hecho un pacto de no votarse entre mujeres. "Esto se tiene que saber que es así", se justificó Coti. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", insistió Coti. La pelea escaló, Julieta la acusó de ser una persona "falsa" y Romina de "traidora y mentirosa".

"¡Ya sabemos que esto es un juego, pero si sos traidora o traidor es durísimo! Éramos cuatro mujeres, nada más. Cuatro mujeres. Quedaste muy mal, ¿sabés? Se me cayó una persona que pensé que era buena persona. Si vos vas a votar a una chica, no digas que es tu amiga. Si llegás a hacer eso, sos una traidora", le gritó la exdiputada. Sin embargo, Coti se mantuvo firme en su postura y no se disculpó por sus acciones.