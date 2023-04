Romina Uhrig, furiosa con la producción de Gran Hermano: "Romper"

Filtran que Romina Uhrig estaría planeando romper su contrato con Telefe para buscar nuevos horizontes en su carrera en los medios.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), estaría pensando un plan para atentar contra la producción del reality debido a los malos manejos del canal. Según trascendió, la exdiputada estaría considerando romper el contrato que firmó con Telefe, tal como lo hicieron otros de sus excompañeros, quienes ya están por comenzar nuevos proyectos en otros canales.

De acuerdo con este rumor, Uhrig se estuvo asesorando con personas de su círculo para evaluar si le conviene seguir con Telefe, tal como lo firmó en aquel contrato, o si le sería más beneficioso romperlo y lanzarse a nuevas oportunidades en otros canales, al igual que Walter "Alfa" Santiago, quien se fue al América TV con Marcelo Tinelli con el Bailando 2023, programa en el que participará muy pronto.

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo 'Alfa', porque siente que no le están dando trabajo", relató Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). Y explicó que "no está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada" y que por esa razón "está buscando representante, alguien que la mueva un poco más, porque no está teniendo los resultados que esperaba”.

“¿Ella pensó que iba a tener más laburo? Pero, ¿de qué?”, intervino "Pampito". “En la tele, tal vez de panelista...”, especuló Berardi. “¿Laburo en la tele de qué? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina... Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro", volvió a apuntar el panelista. Por lo pronto, no se sabe cuáles son los deseos puntuales de Romina en cuanto a su futuro profesional, pero lo que sí se sabe es que ya no tendría que ver con la política.

"No voy a ser candidata, no está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos", aseguró la expareja de Walter Festa, en diálogo con el programa de radio La Mañana CNN (CNN Radio Argentina). En esta misma línea, aseguró que su lugar al día de hoy está en el mundo del entretenimiento. "Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas en los medios", concluyó.

Romina Uhrig hizo una fuerte denuncia contra Gran Hermano: "No querían que llegue una kirchnerista a la final"

Recientemente, la exdiputada hizo un contundente descargo contra el canal y aseguró que no llegó a la final debido a su postura política. "Como venía bien el tema lo estiraron una semana más. Hasta ahí éramos los cuatro en la final. Después cambiaron todo, preguntamos qué pasó y obviamente nos imaginábamos el tema del rating", relató la exdiputada, en diálogo con el canal de YouTube Somos Gelatina.

Aunque parecía ser una de las más queridas por el público, todo dio un giro rotundo durante las últimas semanas: "Después, cuando yo salgo de la casa, digo 'bueno, con toda la campaña que me hicieron, obviamente que no querían que llegue una persona peronista, kirchnerista a la final...'", reflexionó Romina. Mientras gran parte de quienes votaron en su contra