La denuncia de Romina Uhrig contra la producción de Gran Hermano: "No querían que una peronista a la final"

Romina Uhrig se hartó y realizó una fuerte denuncia contra la producción de Gran Hermano, exitoso programa de gran rating en Telefe.

Romina Uhrig decidió hacer un fuerte e impensado descargo tras su participación en Gran Hermano. En una entrevista que brindó, la ex diputada nacional del Frente de Todos realizó una contundente denuncia contra la producción del programa emitido por Telefe.

Consciente de que fuera del programa fue cuestionada por ser kirchnerista y peronista, Romina consideró que la producción de GH no tenía intenciones de que ganara el reality y que por dicho motivo modificó las reglas del juego. "Como venía bien el tema lo estiraron una semana más. Hasta ahí éramos los cuatro en la final. Después cambiaron todo. Preguntamos qué pasó y obviamente nos imaginábamos el tema del rating", comenzó la mujer de 35 años en el descargo que hizo durante su visita al programa Somos Gelatina.

Luego, Romina disparó: "Después, cuando yo salgo de la casa, digo 'bueno, con toda la campaña que me hicieron obviamente que no querían que llegue una persona peronista, kirchnerista a la final'". Y añadió: "Era como decir 'no puede llegar esta persona a la final'".

Romina Uhrig hizo una fuerte acusación contra la producción de Gran Hermano.

Finalmente, la exdiputada se volvió a mostrar muy segura con la idea de que por ser peronista "no podía ganar". Y dejó en claro que siempre fue respetuosa de los ideales políticos del resto de los participantes: "Yo en la casa jamás metí a la política en el medio. Siempre respeto cada postura en política y religión. No me meto en esos casos".

Romina Uhrig reveló si volverá a la política tras participar de Gran Hermano

Antes de entrar a Gran Hermano, Romina Uhrig desempeñaba el cargo de exdiputada de Moreno, por lo que muchos fanáticos del reality se preguntaban si volvería a la política tras el fin del reality. Ahora, la concursante despejó todas las dudas y contó qué hará de su vida.

"No está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos", dijo la exdiputada sobre la posibilidad de volver a la política, en diálogo con el programa de radio La Mañana CNN (CNN Radio Argentina). En este sentido, la ex "hermanita" explicó que su futuro está en los medios.

"Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas en los medios", siguió. Y destacó que hoy le dice que no a la política, porque no quiere eso para su vida. "No voy a ser candidata", enfatizó, tras los rumores de que habría entrado a Gran Hermano con el único objetivo de relanzar su candidatura.

Por último, les respondió a aquellos que la acusaron de tener un enorme patrimonio y de haber mentido con su situación financiera para ganar el reality. "Yo renuncié al Instituto de Previsión Social antes de entrar a GH... y nunca gané 700 mil pesos como decían, en ningún trabajo ni como diputada", aseguró.