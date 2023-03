Romina quebró en llanto y habló de la "traición" de su sobrino: "Estoy muy mal"

La exparticipante de Gran Hermano reveló su verdadera relación con su sobrino y no pudo contener las lágrimas.

Romina Uhrig abrió su corazón y se sinceró sobre la verdadera relación que mantiene con su sobrino, Fabián. Luego de que la exdiputada tuviera una relación bastante llamativa con su pariente dentro de la casa, salió a la luz su verdadero vínculo con el joven.

Luego de quedar eliminada del reality, la exparticipante de 35 años inició su ronda habitual por todos los programas de televisión y radio que generan contenido a partir de Gran Hermano. Fue en este marco que Romina decidió hablar sobre la peculiar actitud de su sobrino en redes sociales y la fuerte acusación que lanzó en contra de ella en redes sociales.

"Estoy muy mal, estoy muy triste", empezó por decir Uhrig en diálogo con el ciclo radial Biri Biri, emitido por República Z. En este marco, la joven especificó, entre lágrimas, que ella no quiso dejar de lado a su sobrino de la fiesta que tuvo el fin de semana: "Estoy sensible por todo. Obviamente me duele porque amo a mi sobrino pero la fiesta no la armé yo".

Luego, añadió: "No sabía de la fiesta que me armaron. Cuando él entró a la casa le dije 'armen la fiesta de bienvenida, quiero verlos a todos. Armá algo lindo, si necesitás algo, hablá con Walter' (su exmarido)". Luego, confesó: "Ya venía llorando en el auto".

Por último, Romina sentenció entre lágrimas: "Mis amigas organizaron una fiesta para mí, como una bienvenida. Lo organizaron ellas con Walter". Luego, sentenció sobre la ausencia de Fabián: "Yo sabia que iban a hacer algo ese día para que yo pueda estar en la casa. Ahí le dije a Daniela, a Cata y a Thiago si querían venir. No sé qué pasó ahí, por qué hizo todo lo que hizo mi sobrino, no pude hablar con él. Estoy muy dolida, yo lo llamé ayer".

Qué dijo el sobrino de Romina

Según trascendió, Romina organizó una fiesta de cumpleaños para su hija e invitó a sus familiares y varios excompañeros del reality show. Sin embargo, a Fabián no se lo vio en ninguna foto. Por este motivo, muchos especulan que el joven le reclamó a su tía públicamente que no lo tuvo en cuenta para la celebración.

La historia de Fabián, el sobrino de Romina.

“A la gente un día le servís y al otro no, no metan todo de si para un proyecto que no es personal, porque te dejan al costado rápidamente y ni gracias dicen", empezó la publicación de Fabián. Luego, sentenció: "Una desilusión más pero bueno todo sirve de experiencia... Solo para favores”.