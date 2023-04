Romina Pereiro se alarmó por la salud de Jorge Rial: "Muy aflijida"

El médico personal del conductor, Guillermo Capuya, reveló el gesto que tuvo la nutricionista al enterarse de la internación de su exmarido.

Jorge Rial está internado en Colombia luego de sufrir una descompensación a causa de un episodio cardíaco. La noticia se conoció este sábado por la noche y generó gran impacto, sobre todo en sus hijas, More y Rocio, y su exesposa, Romina Pereiro, de quien se divorció a principios del 2022.

Su médico personal, Guillermo Capuya, reveló el gesto que la nutricionista tuvo al enterarse lo sucedido. “Romina me escribió, y después la llamé. Está muy afligida”, indicó, en diálogo con C5N

Durante esta última semana, la expareja estuvo bajo la lupa, debido a que el conductor había dado a entender en su programa que se divorció porque estaba cansado de que le griten. Sin embargo, ella luego aclaró que se lo tomó “con humor” porque su ex “hace esos chistes”.

No obstante, la nutricionista también le dedicó una chicana a su ex en una de sus participaciones en Ariel en su Salsa y Yanina Latorre se metió en la polémica: dio a conocer un audio de Romina a los gritos contra una famosa periodista de espectáculos.

Primero se escuchó al conductor, molesto ante la presunta consulta de Mariana Brey: “Mirá, Mariana, tengo los huevos al plato de vos, de todo el mundo. No me rompan más las pelotas. ¿Pueden salir absolutamente todos de mi vida? Se los voy a agradecer mucho. Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco”. En ese momento, Romina Pereiro apareció en escena exclamando: "Un besito Mariana, hacé tu vida. ¡Gracias!".

¿Qué le pasó a Jorge Rial?

Tras sufrir una descompensación cardíaca, que interrumpió su viaje a Colombia, Jorge Rial fue internado de urgencia en una clínica de Bogotá. El conductor se encuentra en estado delicado y decidió que Capuya viaje a supervisar su estado de salud y evaluar el traslado a nuestro país.

“Está bien, mejorando. Una vez que lo vea voy a evaluar cuándo puede volver y de qué manera, si en un avión sanitario o directamente en un avión de línea que tenga las condiciones”, contó el médico, en diálogo con La Nación. Además, recalcó que se encargará de informar el parte médico.

El conductor de C5N tiene antecedentes cardíacos y sufrió dos descompensaciones hace algunos años, cuando aún estaba al frente de Intrusos. Desde entonces, según indicaron desde su círculo más cercano, se ocupó y preocupó por su salud. De hecho, Capuya informó que los últimos estudios que se le habían hecho al conductor hace seis meses estaban bien.

“Durante su internación en unidad coronaria hizo un episodio de baja de presión, tuvieron que llevarlo a Hemodinamia, le hicieron un cateterismo, él tiene un antecedente, y se le colocó un stent porque había una obstrucción en una de las arterias y se solucionó el problema”, precisó al narrar lo que le sucedió el último sábado y agregó: “Como tuvo una hipotensión severa, Jorge estuvo sedado. Estábamos muy preocupados porque generó inquietud esa hipotensión grande”.

“Todavía está dormido, sedado, se va a ir despertando de a poquito. Estuve hablando con el jefe de terapia intensiva, me dieron los resultados; la situación lentamente va mejorando”, explicó el doctor, a la vez que llevó tranquilidad de que ese sanatorio es “de primera línea” en Colombia.

“Me preocupé por esa baja de presión súbita que tuvo, pero estaba en el lugar y en el momento indicados, donde los médicos pudieron realizarle maniobras, llevarlo a la sala de Hemodinamia. Los laboratorios van mejorando, así que seguro de a poquito se vaya despertando y viajaré para que esté más contenido, para tratar de evaluarlo y trasladarlo a la Argentina”, contó el médico, aunque también aclaró que ese viaje no podrá hacerse ni hoy ni mañana.