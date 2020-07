Romina Manguel protagonizó un cruce twittero por su salida de Animales Sueltos

Una noticia sacudió a Animales Sueltos, el ciclo de América TV conducido por Luis Novaresio, con la inminente salida de Romina Manguel del programa. Un usuario de Twitter quiso polemizar sobre la periodista por su decisión y no tardó en obtener una respuesta.

"Romina Manguel perdió "estrellato" en Animales Sueltos y renunció al programa", escribió el usuario Jorge Santos, ante la noticia que comenzó a circular en las redes sociales el lunes por la noche.

La periodista compartió el mensaje del usuario y le respondió: "Podrías preguntarme antes de sacar esa conclusión apresurada y prejuiciosa. Muchos colegas respetuosos lo hicieron. Hace 30 años trabajo. Nunca trabajé de estrella. Si de periodista. De la mañana a la noche".

De esta manera, también, la periodista termina por confirmar el rumor que lanzó el periodista Pablo Montagna. Cuando comenzó a conocerse que se alejaría del programa, Manguel twitteó: "No subo nada a IG porque perdí la clave y no sé como recuperarla. Y no escribí nada en tw porque no tengo nada que decir....todavía".

Manguel ya no estaría en el aire junto a Luis Novaresio y, de esta forma, la emisión se quedaría sin uno de sus referentes históricas. Antes de la llegada de Luis Novaresio a la conducción, Manguel compartía mesa con Alejandro Fantino quien era la persona que estaba a cargo de llevar el programa.