Romina dejó expuesta a la producción de Gran Hermano y Telefe cortó la transmisión: "Me llama Gran Primo"

Romina Uhrig acrecentó los rumores de fraude en Gran Hermano tras una charla con su sobrino. Qué dijo la participante del reality show de Telefe.

Romina Uhrig soltó sin tapujos lo que realmente pasó previo a la última gala de eliminación de Gran Hermano que terminó con la salida de Daniela Celis. En una charla que tuvo con su sobrino, expuso a la producción de Telefe y automáticamente cortaron la transmisión, por lo que se que generó un sinfín de reacciones entre los seguidores del programa.

"Lo que pasa es que a mi me dio miedo esto: yo la estaba por salvar a Dani y la iba a dejar a Juli", expresó Romina con respecto a la postura que tuvo siendo la líder de la semana. Allí fue cuando reveló que alguien de la producción la llamó, situación que se había deslizado días atrás por otros videos viralizados en redes sociales.

Cuando la exdiputada le comentó a su sobrino la postura que tomó con respecto a la salvación, reveló que hubo un llamado inesperado. "¿Qué pasa? A mi me llama Gran Primo y me dice...", lanzó Romina, cuando justo en ese momento, Telefe cortó la transmisión y se dedicó a mostrar solamente el patio de la casa de Gran Hermano.

Frente a esta polémica situación, los fanáticos del reality show de Telefe que se encuentra en la recta final expresaron su descontento. "Se nos caga de risa la producción"; "Corruptos"; "Esta mina no sabe callarse", fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes sociales.

Gran Hermano: uno de los familiares filtró información de afuera y la expulsión podría ser inmediata

Gran Hermano está en la etapa final y el ingreso de los familiares de los jugadores cambió todo. Aunque fueron fuertemente advertidos por Santiago del Moro, uno de ellos ya cometió una infracción grave, que puede culminar en su expulsión y en críticos momentos para una participante.

Con menos de 24 horas dentro de la casa, los familiares invitados ya provocaron un verdadero escándalo que puede terminar muy mal. Al ingresar durante la gala del lunes, cada uno de ellos fue alertado de que entraban "a jugar", pero que eso no implicaba dar detalles de lo que pasaba afuera de la casa ni del apoyo que tienen los participantes originales fuera de la misma. De hecho, se les anticipó que el dar detalles del exterior podría terminar en su expulsión y en sanciones para los jugadores.

El implicado en esta situación fue Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, quien deslizó con algunos códigos informaciones importantes para la exdiputada. En las redes lo descubrieron de inmediato y piden la expulsión del joven. Todo sucedió cuando Romina y el joven quedaron mano a mano en el comedor. Allí, él dijo: “Le delegué mi responsabilidad de lo que me dejaste encargado”. “¿Y ella sabe?”, consultó una de las participantes más fuertes de la casa. Entonces, el sobrino respondió: "Sí, le dije todo".

Un poco preocupada, Romina replicó: “Espero que no se mande ninguna cagada”. “No, le dejé marcado. Le dije: ‘Seguí el protocolo que hago yo acá'”, intentó darle tranquilidad el joven. Recién en ese momento, Romina se dio cuenta de su error y trató de frenar la situación para no caer en una sanción que la complique o la lleve a placa de nominados. “No me cuentes nada por las dudas”, le dijo para terminar el diálogo.