La confesión espiritual de Roly Serrano.

El actor Roly Serrano relató con crudeza el que fue, quizás, el momento más duro de su vida cuando, tras la muerte de su esposa en 2004 por leucemia, intentó quitarse la vida. "Estuve al borde de tirarme al río", confesó, emocionado y al borde de las lagrimas.

"Llegué a pesar 190 kilos, fue muy depresivo", afirmó en Es por ahí (América TV) al referirse al momento difícil de su vida. "Estaba en un estado depresivo que no sabía que tenía", agregó Serrano, quien luego admitió que estuvo cerca de arrojarse a un río.

Quebrado en lagrimas, Roly precisó: "Estuve al borde de tirarme al río. Me pasó algo mágico, pensé que tenía ángeles que me cuidaban, siempre salí ileso de los accidentes que tuve en mi vida". Con mucho dolor por el triste recuerdo, reflexionó: "Caminé hasta la dársena del río de La Boca donde vivo y estaba ahí por suicidarme. Era un dolor insoportable, por mi mujer daba la vida y la estaba por perder, no sabía que iba a fallecer".

Conmovido, confesó que cuando estaba por tirarse una presencia mágica le salvó la vida: "Estaba por tirarme, estaba solo y no sabía nadar, de ahí no salía. No había nada a varios metros. De pronto escucho a un señor y me dice: cómo le va? Qué lindo es tenerlo en el barrio, es un gran actor. Cuando giro para decirle gracias y ya no estaba. Era un señor común, nunca más lo vi en el barrio".

Roly Serrano confesó que se hizo pasar por Diego Maradona para firmar autógrafos

Todos recuerdan el impacto que generaron las primeras imágenes de Roly Serrano como Diego Armando Maradona en la película italiana La Juventud (2015). El notable parecido entre el actor argentino y el futbolista logró que más de un despistado se confundiera en un juego de identidades. Sin tapujos, Roly confesó que utilizó esto para hacerse pasar por "El Diez" y firmar autógrafos: “Debe haber unos 150 suizos que creen que tienen la firma de Diego”.

Invitado al ciclo Los Mammones (América TV) el actor salteño recordó algunas historias de su participación en la ficción dirigida por Paolo Sorrentino, un drama que relata la vida de un viejo director de orquesta que se va de vacaciones con su hija y un amigo a un balneario de los Alpes suizos. Ante la esperada pregunta de si lo confundían con el astro futbolístico, Serrano lanzó: “Debe haber unos 150 suizos que creen que tienen la firma de Diego”.

“¿Firmabas autógrafos? No lo puedo creer”, expresó Jey Mammón asombrado y Roly respondió con soltura picaresca. “Yo tengo una campera que tiene la firma de Diego en toda la espalda, entonces conozco de memoria esa firma. Y viste, ¿cuántas veces en el secundario hiciste un firma?”.