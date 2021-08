Rodrigo Noya habló del escándalo que tuvo con un delivery de milanesas que lo comparó con Millhouse

El actor recordó la broma que le hizo un empleado de un local de comidas, que terminó despedido por la empresa.

El actor Rodrigo Noya habló sobre la broma que le hicieron desde un local de venta de milanesas cuando le mandaron un ticket con un sticker de Millhouse, personaje de Los Simpson. Lejos de ofenderse, compartió la reacción en su Instagram con humor y terminaron despidiendo al empleado. "Cometió un error", expresó el ex Agrandadytos.

“Hice el pedido por una aplicación y me llega en el ticket de la tarjeta el precio, todo, y abajo un Milhouse impreso. Ingenuamente hice una historia en Instagram”, contó. “A mi me causó gracia, yo me divertí. Entonces, subo una historia diciendo: ‘Bueno, me mandaron un Milhouse, no sé si es para todos o es para mí”, recordó en su visita a Los Mammones (América TV)

Tomándoselo con humor, Noya compartió el ticket en sus redes sociales pero obtuvo una repercusión inesperada de parte del local: “Y me hablan del lugar de las milanesas y me dicen: ‘Decinos ya a qué sucursal pediste porque esta no es la política de nuestra empresa’. Yo dije que calculaba que era un chiste, pero entendieron que eso era bullying”.

“Para mí eso no es bullying porque es como minimizar la palabra. Creo que fue una gracia, que en un trabajo por ahí no lo podés hacer. Yo no lo tendría que haber publicado, quizás. Yo pensé que era algo por el día del niño, pero efectivamente me lo habían enviado solo a mí”, confesó Rodrigo, y remató con un divertido: “Tuve un tiempo de milanesas gratis”.

A continuación, Noya explicó cómo terminó la historia desafortunada para el empleado que mandó la broma. “Después me llegaron mensajes: ‘Por tu culpa echaron a un compañero nuestro’. Yo quiero aclarar que no fue mi intención que echaran a nadie”, sostuvo. “Perdoname, por culpa de él lo echaron”, interrumpió Mammon. “A la persona que me lo envió (el mensaje) le dije: ‘Tu compañero cometió un error que en su trabajo no podía cometer, yo solo hice una gracia con lo que él me había enviado. Él fue gracioso y yo también’”, concluyó.