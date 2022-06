Rodrigo Noya denunciò traición en El Hotel de los Famosos: "Fui víctima"

Tras su paso por el reality show, Rodrigo Noya lanzó fuertes declaraciones contra el programa emitido por El Trece.

Las fuertes acusaciones de Rodrigo Noya contra El Hotel de los Famosos quedaron al descubierto. Luego de su participación en el reality show, el actor denunció traición y habló del mal momento que vivió en su estadía.

Rodrigo Noya brindó declaraciones el programa radial Por si las Moscas por AM 1110 y habló de todo, en especial, de su paso por El Hotel de los Famosos. Allí recordó distintas situaciones que, según contó, lo llevaron a renunciar al programa de El Trece.

"Muestran todo más exagerado y es porque estamos todos aislados y expuestos. Entonces todas las sensaciones se multiplican por mil. Por eso en cuanto me sentí rodeado por energías que no me gustaban, me sentí oscuro y me abrí", explicó. Además, Noya se refirió a las situaciones de bullying contra Locho Loccisano, por lo que dio su parecer.

"Yo vengo viendo lo de Locho, vi su ataque de pánico y creo que también es la decisión de cada uno en ese lugar. Yo a esa instancia no llego ni loco, me fui por mucho menos", afirmó el actor. Sobre este tema sostuvo que "está en cada uno cuánto vale pagar el precio por lo que después vas a recoger al salir. Yo me lo imagino a Locho acostado pensando en ‘me banco todo esto, pero después voy a tener trabajo".

Por otra parte, el exparticipante de El Hotel de los Famosos realizó una fuerte denuncia contra algunos integrantes. "Yo estoy acostumbrado a adaptarme a vivir con gente que no conozco. Pero esta situación es distinta y cuando te sentís rodeado de una energía fea, traiciones, y malas vibras que te hacen sentir mal, y encima estás encerrado, eso también despierta lo feo en uno", lanzó el actor.

Al mismo tiempo, se refirió a cómo se sintió cuando tomó la decisión de renunciar y una vez afuera del hotel. "Yo fui víctima porque no hice nada malo, pero lo que hice fue dejar de relacionarme del mismo modo y retroalimentó que yo le molestara a otros y no se vea algo bueno de mí", señaló.

Qué piensa sobre la producción de El Trece

Rodrigo Noya dejó en claro su opinión al respecto de la tarea de la producción al momento de poner en escena las ediciones del programa. "No es nada, el que vio algo de sí mismo que no le gustó es porque se sintió expuesto. Yo lo que se vio mío, lo bueno y lo malo, es lo que hice. La producción no muestra nada de nadie que no sea lo que hace", consideró.

Además, brindó un mensaje a aquellas personas que culpan a la producción por algunas cuestiones dentro del reality show. "No se puede culpar a la edición y a la producción por algo que se ve tuyo, cuando vos accediste a estar y te mostraste de una manera sabiendo que es un programa de la televisión", añadió.

Su relación con "Chanchi" Estévez

Luego de su paso por El Hotel de los Famosos, Noya confesó que hubo un cálido acercamiento de la gente y "era positiva. Sobre este tema reveló que el público le pidió que vuelva al reality, con el objetivo de eliminar a un participante en particular.

"La gente cuando me ve me pide que vuelva a entrar para sacarlo al 'Chanchi'. Pero yo no quería volver en el repechaje a iniciar lo que pasó en el hotel cuando decidí irme, y ya estaba con la obra", manifestó. Pese a la solicitud, dijo que su relación con el exfutbolista es buena: "'Chanchi' antes de salir me dijo que me acuerde que es un juego y que no me lo tome en serio, es un reality, todos entramos sabiendo de qué se trataba. Me recontra sentaría a tomar un café con él afuera".