Rodrigo Lussich se burló de una novia de su padre con un polémico comentario: "Era buena pero toda peluda"

El periodista de Intrusos Rodrigo Lussich habló de las novias de su padre y deslizó una polémica anécdota que fue recibida con risas.

Durante el especial de Intrusos (América TV) Rodrigo Lussich habló de las novias de su padre y confesó una polémica anécdota con una de ellas. "Tenía como dos conchas abajo de las axilas", soltó, burlándose del vello corporal de la mujer.

"Ella baja contenta a recibirnos y tenía como dos conchas abajo de las axilas", contó Lussich, sobre el momento en el que conoció a Charo, una de las novias que tuvo su papá. Tras las risas del panel y el comentario burlón de Adrián Pallares sobre el vello de la mujer -"podías hacer trenzas"- Lussich explicó que vivía en una comunidad hippie en la que practicaban nudismo,

Cerrando la polémica anécdota, Lussich manifestó que quedó impactado por la primera imagen de la mujer. "La peluda bajó y me impresionó. Apareció desnuda", comentó.

El malestar de Lussich con sus madrastras

Rodrigo Lussich recordó el padecimiento que tuvo cuando era más joven con las diferentes parejas que tuvo su padre. El periodista introdujo el tema mientras debatían con el resto del panel en la edición nocturna del programa. "Siempre es mejor conocer a los novios de tus hijos que a los de tus padres", comenzó el uruguayo.

"A vos siempre te cayeron mal...", acotó Adrián Pallares, a lo que el charrúa respondió irónicamente "noooo". Y allí arrancó con sus anécdotas: "Hubo una que siempre la odié, no tuvo hijos con esa porque yo le hice la vida imposible. Es la que vino después de mamá, una tal Giovanna".

"Esta no la sé, contala", le insistió Pallares a su compañero, por lo que Lussich detalló: "Mi papá siempre nos llevaba a su casa a dormir ahí (a la casa de Giovanna), en Montevideo. Yo no dormía, lloraba todas las noches para que me sacara, ¡a los gritos! Tenía 4 o 5 años".

"Una vez le tiré todo el contenido de la cartera a la basura, eso fue feo porque además tenía los resultados de unos análisis. Se tuvo que hacer todos los estudios de vuelta porque en esa época no estaba todo lo de la computadora", profundizó el periodista y actor de 48 años. "Hubo versiones de que se superpusieron los roles y mi mamá se la cobró. Se tomó un micro y se marchó", concluyó Lussich al respecto.