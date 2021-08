Rodrigo Lussich destapó una feroz interna entre Juana Viale y El Trece

El periodista informó a los televidentes sobre las disputas entre la actriz y el canal, después del anuncio de Mirtha y de su viaje a París.

Rodrigo Lussich dio a conocer una interna entre El Trece y la familia Legrand, especialmente con la nieta de la diva. En su informado descargo, el periodista develó que, ante el anuncio de Mirtha Legrand sobre su regreso en septiembre al ciclo que lleva su nombre, el canal y Juana Viale estarían en una disputa, ya que la actriz podría no tener ganas de continuar en ese rol.

“En la nota, ella abre el paraguas y dice ‘tenemos muchas propuestas y posibilidades’. Lo más lógico sería decir ‘tenemos la propuesta de canal Trece para seguir el año que viene’…pero ella abre un panorama, porque más allá de Mirtha están sus proyectos personales”, expresó el compañero de Adrián Pallares en Intrusos y así dejó en claro que la relación entre la actriz de Malparida y el canal del Grupo Clarín no estaría en su mejor momento.

Luego, el periodista aseguró que la decisión de Juana sobre adelantar las grabaciones de los programas para irse a París con su hija no habría sido tomada de la mejor manera por parte de las autoridades del canal. “Yo no sé si la relación es la mejor entre el canal y Nacho Viale. Además está el viaje. Así, como dijimos, que no había caído bien el viaje de Tinelli, que dejó programas grabados cuando está peleando el número día a día; tampoco cae bien que Juana deje sus programas grabados”.

“Que se vaya en un momento donde el canal pelea un número muy complicado frente a Kusnetzoff y ‘Morfi’ no cae bien”, remató Lussich.

