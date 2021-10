Rocío Marengo se metió en el Wanda Gate y disparó contra La China Suárez: "No hay vuelta atrás"

La ex participante de La Academia le bajó el pulgar a Eugenia La China Suárez en medio del escándalo mediático que desató el Wanda Gate.

En la farándula argentina nadie quiere quedarse ajeno a lo que pasa en el Wanda Gate y la última en opinar al respecto fue la ex participante de ShowMatch La Academia Rocío Marengo, quien destrozó a Eugenia La China Suárez en un claro gesto de apoyo a Wanda Nara. "Le hice la cruz desde que se comportó mal con Pampita", sentenció.

Luego de que La China se mostrara radicada en España y del extenso posteo en forma de descargo, en el que deslindaba responsabilidades, Rocío Marengo se manifestó en contra de la actriz con fuertes comentarios. “Yo team Pampita, team Wanda forever. A la China le hice la cruz a partir de que ella se comportó mal con Pampita, y ya a partir de ahí no hay vuelta atrás, no hay segunda chance, no va más”, manifestó la ex participante de Showmatch en La previa del show de La Academia.

Y agregó: “Lo lamento por la gente que está sufriendo, porque uno lo ve como una novela pero hay gente que sufre de verdad. Ojalá que se solucione todo, que haya amor, porque lo único que necesitamos en la vida es amor. Hay que estar ahí, uno cuando ya tiene hijos en el medio las decisiones las piensa mucho más. Me parece que todos tienen obviamente algo de culpa, pero a veces los hombres piensan con la de abajo”.

“Hay que estar en el momento, no se puede juzgar las cosas que le están pasando a otras parejas porque las cosas pasan por el corazón y es muy difícil tomar decisiones correctas. Tendría que estar, porque no sabés en qué momento de la vida te puede agarrar. Yo creo que lo más feo hasta acá de lo que escuché fue esa conversación que tuvo con Ricky Sarkany, que habló con Icardi y después le escribió qué hermoso que estás, eso es una traición espantosa, es horrible. Eso una mina con dignidad no lo hace, una mina de buena madera no te lo hace”, sentenció.

Por último, Marengo reflexionó: “Uno no puede juzgar las decisiones que se toman en otra pareja, pero me parece que estuvo mal La China porque es público que ella estaba en pareja. Para qué hablas, esperá a que ventilen que se separaron y ahí empezá a hablar”.