Roberto Piazza reveló que fue violado por su hermano: "Yo tenía 6 años y él 25"

El famoso modista dio detalles del calvario que sufrió durante muchos años. Roberto Piazza y una difícil historia familiar.

Roberto Piazza contó que fue violado por su hermano mayor y dio detalles de esta triste situación. En diálogo con C5N, el famoso modista recordó su infancia en Santa Fe y cómo hizo para afrontar las diferentes situaciones que vivió dentro de su círculo íntimo.

“Mi infancia tuvo una parte maravillosa y otra fea, diabólica. Me crié en Santa Fe, en una escuela de provincia, en el río, me tiraba de cabeza y ahora me daría miedo. Teníamos una posición económica muy buena, mi vieja hija de ricos y mi papá ingeniero electromecánico. Mi abuelo inmigrante era un prestamista mafioso”, comentó Roberto Piazza, quien después detalló el calvario vivido con su hermano mayor.

Entrevistado por Leandro Rud, Roberto Piazza narró: “Es con mi hermano, yo tenía seis años, cuando hizo la primera violación a mi cuerpo y alma, él tendría 25, me llevó al fondo de mi casa, había caballerizas, en una siesta, me acuerdo el olor, lo que me decía que me calle la boca, no entendía, me puso una falda campana plato de flores y siguió hasta mis 17".

El encubrimiento de su familia y el día que Piazza quiso suicidarse

Roberto Piazza aseguró que todos en su entorno estaban al tanto de lo que él sufría con su hermano, pero nadie trataba de impedirlo. "No solo la familia, sino la familia de la familia, todos sabían y nadie decía nada, mi viejo era machista y jodido, empezó a maltratar a mi vieja, se dio justo como un crack, dividida la familia entre el machismo de mi hermano y papá que trabajaban juntos y otros hermanos se casaron y dispararon, sabían y se hicieron los boludos”, enfatizó.

Abrumado por todas las situaciones vividas, el modista aseguró que quiso quitarse la vida y que terminó golpeando a su hermano varios años después: “Me quise suicidar, me pelee con todos, rompí vidrios, techo, me pegó mi hermano una trompada y mi papá un cachetazo y fue venganza diabólica la mía. Mi hermano me quiso violar y lo cagué a trompadas, yo era el más débil, pero lo era a los seis”. Roberto Piazza reveló que su hermano también violó a uno de sus hijos, y el propio famoso acompañó a su sobrino a denunciarlo ante la Justicia.