Tras los insultos emitidos por parte de Diego Bussolini, este se comunicó con C5N para disculparse con el periodista y quebró en llanto.

Robertito Funes se cruzó con su agresor. Tras los insultos emitidos por parte de Diego Bussolini, este se comunicó con C5N para disculparse con el periodista y quebró en llanto. Las palabras de la persona agraviante fueron totalmente diferentes a las que manifestó en el móvil de la polémica. Claramente emocionado, se arrepintió y agradeció por haber sido disculpado por el nuevo conductor de la TV Pública.

"Si estoy angustiado por haberte lastimado a vos, aparte cómo sos vos... Me entendés, al final tenemos un país hermoso para sacar lo mejor de cada uno. Tenemos un gran país, lleno de oro, y estamos peleándonos entre nosotros", aseguró Diego Bussolini, mientras Pablo Duggan y Robertito Funes Ugarte lo escuchaban atentamente. Acto seguido, el periodista agredido tomó la palabra para aceptar las disculpas de su agresor.

La emoción de Robertito Funes Ugarte al escuchar a su agresor

Robertito, conmovido por lo que estaba escuchando, manifestó: "Yo por supuesto que le acepto las disculpas a Diego. Vi el video que me mandaron y se publicó, lo veo con sinceridad. Me escribió una de las hijas de Diego también, por mensaje privado. Fue muy educada y muy amorosa. Esto no le hace muy bien a nadie, estar de un lado o de otro. Todos pasamos episodios difíciles en la calle. Esperemos que no vuelva a pasar más. No la pasé bien, aprovecho el apoyo de todos mis compañeros".

"Me equivoqué y pido perdón a todos los periodistas de C5N, les pido perdón y les digo a todos 'vamos todos juntos, unidos y sin grietas'. Vamos a apoyar el gobierno. El sábado yo no voy a estar en la marcha. Tengo que recuperar la confianza de la gente que quiero, que es la que más lastimé", sentenció Diego Bussolini.

Robertito Funes Ugarte llega a la TV Pública con programa propio

Luego de las agresiones que sufrió en el móvil de C5N, Robertito Funes Ugarte se hizo tendencia en las redes sociales y luego se viralizó una sorprendente noticia: conducirá un programa en la TV Pública. El mismo se llevará adelante mediante un formato de entretenimientos y el periodista ya realizó un anticipo de lo que será Quién sabe más de Argentina.

A través de la cuenta oficial de la TV Pública, Robertito Funes Ugarte manifestó: "Llega a la Televisión Pública, quien sabe mas de Argentina, el programa que va a premiar el conocimiento que vos tenes sobre nuestro país. Es tu oportunidad para demostrar cuanto sabes de Argentina, de tus ídolos de fútbol, de comida, de historia, de geografía, de los amores de telenovela. Estamos buscando duplas mayores de 18 años, pueden venir con amigos, vecinos, con familiares, con quienes ustedes quieran. Haceme caso, podes participar por un premio, pero por un premiazo.