Robertito Funes Ugarte reveló por qué se fue de Sobredosis: "Me incomodó"

El comunicador ya no se sentía bien en ese producto.

A cuatro meses de haber abandonado Sobredosis de TV, por C5N, Roberto Funes Ugarte reveló los motivos para semejante decisión con relación al producto que conducía junto con Luciana Rubinska.

"Cuando yo percibí que el programa iba por otro rumbo, no el del humor, no el de la ironía, dije chau”, apuntó el comunicador que actualmente lidera ¿Quién sabe más de Argentina?, el ciclo de preguntas y respuestas con su sello cómico habitual de lunes a viernes entre las 21 y las 22 horas por la TV Pública. También participa todos los domingos en el satélite de MasterChef Celebrity 2, por Telefe. "Se volvió muy político y eso me incomodó", detalló el periodista de 47 años durante la entrevista brindada a su colega Catalina Dugli en Agarrate Catalina, transmitido por la radio La Once Diez (AM 1110).

Roberto Funes Ugarte señaló que lo que le pasó en Sobredosis "es muy simple". "Había un grupo de gente muy militante, muy marcado en su pensamiento. Para mi fueron cuatro años muy lindos. Al principio era un programa de archivos, con un toque político, y después se volvió muy político. Eso me incomodó”.

La reacción de Robertito a la llegada de La Negra Vernaci

Sin embargo, el presentador halagó a Elizabeth Vernaci, quien actualmente comanda junto a Juan Di Natale el envío que se transmite todos los sábados por C5N entre las 21 y las 23: “Creo que ´la Negra´ le vino bárbaro al ciclo para recuperar eso que la gente necesita tanto. Además, las mediciones cuando ella llegó fueron increíbles, como en las mejores épocas de Sobredosis”.

La trayectoria de "Robertito" Funes Ugarte en la TV argentina

Nacido en Mendoza el 3 de abril de 1974, debutó en la pantalla chica de este país a los 24 años, en 1998, como bailarín en Movete, por la señal de América TV. Más tarde se destacó y brilló en otros éxitos como El diario, Noches argentinas, Noches mías, Tarde a tarde, Temporada en Punta del Este, Buenos muchachos, No te duermas, El último de la semana, Televisión registrada, Telefe noticias y El noticiero de la gente, por ejemplo.