Ricky Montaner olvidó el micrófono prendido en La Voz Argentina y pasó un papelón: "Me estoy haciendo"

Ricky Montaner pasó un verdadero papelón al aire de La Voz Argentina 2021. El cantante olvidó el micrófono prendido y reveló una intimidad. Qué fue lo que pasó.

Ricky Montaner protagonizó un papelón en el final de La Voz Argentina 2021 (Telefe) al hacer un comentario escatológico por olvidar que tenía el micrófono prendido. "Me estoy haciendo pis", fue la frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales por parte de uno de los jurados del reality show de canto que conduce Marley y que llegó a su final en esta edición.

El artista de 30 años e hijo de Ricardo Montaner conforma el exitoso dúo musical junto con su hermano Mau y los tres fueron parte de este exitoso programa que lideró el rating de la televisión abierta nacional en estos últimos meses. Fiel a su estilo, Ricky Montaner se emocionó sobre el cierre del ciclo, pero también dio lugar a las bromas y al buen humor al lado de los otros encargados de evaluar el talento de los participantes: su propio padre, Lali Espósito y Soledad "La Sole" Pastorutti.

Francisco Benítez es el campeón de La Voz Argentina 2021

En la gran definición de la competencia frente a Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, Francisco, perteneciente al 'team Sole', ganó con un 44,3% de los votos y se llevó el premio de un millón de pesos. En el segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás y, por último, Ezequiel quedó en el cuarto puesto, por lo que se llevó una televisión más 200 mil pesos.

La Voz Argentina 2021: Francisco Benítez es el campeón.

"No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba", expresó Francisco Benítez, el campeón de La Voz Argentina, completamente impactado. "Es una bestia, síganlo escuchando porque hace bien al alma", le dijo la subcampeona, y él le contestó que ella era "una grosa".

"Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado. Se lo dedico también a mi familia", agregó Benítez, quien se mostró muy tímido.

Quién es Francisco Benítez, el joven tartamudo que ganó La Voz Argentina

Nacido en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial, Francisco Benítez tiene 22 años y sorprendió en el programa porque, a la hora de cantar, desaparece el inconveniente que padece desde pequeño.

Pese a que su actuación se viralizó luego de interpretar un tema de Abel Pintos, en su primera presentación había relatado su historia y, ante la sorpresa generalizada, reveló: “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar”. Y completó: “Canto desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no".