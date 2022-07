Ricardo Montaner rompió en llanto en La Voz Argentina: "No puedo"

El cantante no pudo contener la emoción en La Voz Argentina por la performance de tres participantes que cantaron una canción suya.

Ricardo Montaner se mostró muy emocionado por una situación que lo enterneció en La Voz Argentina. El cantante coacheó a tres participantes que interpretaron una canción suya y a la hora de llevar adelante el desafío, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto por la pantalla de Telefe.

El jurado de La Voz Argentina tuvo varios momentos emotivos tras la elección de una canción por parte de su equipo. Se trata de Índigo, que fue dedicada a su nieta nacida hace unos pocos meses fruto del amor entre Evaluna y Camilo, por lo que este motivo lo vulnerabilizó durante toda la etapa.

"Mirá la canción que tienen...", expresó previo al desafío cuando escuchó los primeros acordes del tema, mientras se encontraba junto a Palito Ortega en el backstage. "Que Ricardo se haya emocionado cuando cantamos la canción de su nieta... no hay palabras", sostuvieron Emilia y Valentina, las participantes en cuestión, quienes compitieron contra Nicolás.

Cuando finalmente se dio la presentación en el escenario ante a la mirada de todos los jurados, el cantante rompió en llanto y empezó a grabar desde su celular la performance de los tres cantantes para enviársela a su hija Evaluna. "¡Qué responsabilidad cantar Índigo frente al abuelo!", indicó Marley una vez consumado el desafío.

"Es muy emocionante para mí, en el ensayo me pasó también. No puedo... es algo como muy fuerte. Esta es la etapa más maravillosa del ser humano", destacó Montaner. Poco pudo hablar de lo técnico, ya que la emoción lo sobrepasó por completo: "Fue una sorpresa de la producción, no la escogí yo, por eso me impactó tanto".

En medio de tanta conmoción, la batalla entre Valentina y Emilia contra Nicolás tuvo un desenlace y Ricardo Montaner tomó la decisión de quién sigue en el certamen. "La persona que queda en el equipo es Valentina y Emilia", soltó, mientras que las hermanas llenaron de elogios a Nicolás, quien se quedó eliminado de La Voz Argentina: "Un placer hacer esto, trabajar con vos en esta canción, sos un genio".

La inesperada conexión entre dos participantes de La Voz

Dos participantes de La Voz Argentina sorprendieron al contar el inesperado vínculo que los une y al que descubrieron gracias a su paso por el reality. Luego de cantar juntos en la instancia de las batallas, ambos agradecieron la oportunidad que les brindó el programa de poder conocerse con mayor profundidad y descubrir que había algo especial que los unía.

La situación se dio durante la batalla entre Juan Aguirre y Victoria Cuello, dos concursantes pertenecientes al equipo Mau y Ricky. El dúo interpretó la famosa canción Somebody That I Used to Know con un acting que logró atrapar a todos los jurados por igual. Sin embargo, el momento más sorpresivo de la presentación fue cuando los cantantes contaron que había un vínculo personal que los unía desde mucho antes del programa y al que descubrieron gracias a La Voz Argentina.

"Tuvimos una semana hermosa con Vicky practicando la canción y porque en el medio nos dimos cuenta de que somos prácticamente parientes", confesó Juan y generó la sorpresa de todos los participantes. "Es muy loco", continuó el participante también atónito por el descubrimiento.

En ese sentido, Aguirre detalló cómo se habían enterado de ese vínculo: "A los cuatro o cinco días de ensayar me dice mi papá '¿Te suena una tal Victoria Cuello?'". Luego de que el participante le contestara de forma afirmativa, su padre le contó cuál era la relación que los unía a la joven cantante: "Nos dimos cuenta que ella es hija del mejor amigo de la infancia de mi papá, que es mi padrino".