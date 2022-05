Ricardo Montaner llegó al país y se enojó con un notero de LAM: "Reglas de educación"

El cantante arribó para sumarse como jurado de La Voz Argentina y se mostró muy molesto con el notero de LAM.

A poco tiempo de lanzarse La Voz Argentina, Ricardo Montaner, uno de los jurados, llegó al país para incorporarse. En su arribo, un notero de LAM lo esperó para hacerle una entrevista con el objetivo de que exprese sus sensaciones al respecto, pero la reacción no fue del todo buena.

El periodista comenzó a hacerle preguntas en cuanto a su vida personal, como el nacimiento de su nieta Índigo, qué opina sobre las críticas a sus hijos Mau y Ricky y un comentario sobre el certamen furor durante el 2021. "Estás monosílabico, yo te admiro, yo te quiero, buena onda vengo eh", le expresó el notero tras las cortantes respuestas del cantante.

En todo el camino desde su bajada del Aeropuerto de Ezeiza hasta subirse al auto se vivió una incomodidad que tuvo que ser planteada en plena nota: "Estás con pocas palabras, sé que es un vuelo largo, tirame una sonrisa por lo menos", soltó. Lo que le molestó a Montaner fue que realizara preguntas sin su consentimiento y lo manifestó.

"¿Te estoy molestando? No te quiero molestar", consultó, e inmediatamente le dijo que no. "¿Estás incómodo?", repreguntó, y allí el jurado de La Voz Argentina fue contundente: "Estoy muy incómodo, vienes con la cámara prendida", sostuvo.

El periodista trató de dejarle en claro que su intención no era invadir su privacidad y le propuso apagar la cámara, pero no hubo caso. "No sé, lo que diga tus reglas de educación", lanzó Montaner y subió rápidamente al auto. "Creo que no le hicimos ninguna pregunta incómoda", explicó el notero en el cierre del móvil.

Los últimos shows de Ricardo Montaner

El regreso de Ricardo Montaner a los escenarios de nuestro país fue todo un éxito. Era uno de los más esperados por el público que agotó las entradas rápidamente. El artista se presentó en el Luna Park, lugar al que suele definir como su casa. El cantante brindó un show inolvidable en el que recorrió sus canciones más reconocidas y cantó por primera vez temas de su flamante disco Tango.

Déjame llorar, Será, Me va a extrañar, Tan enamorados, Castillo azul, El poder de tu amor fueron algunos de los temas más románticos que sonaron en un Luna Park colmado por un público apasionado que disfrutó en vivo cada uno de los clásicos del popular cantante nacido en Argentina. Ricardo Montaner logró emocionar hasta las lágrimas a algunos espectadores

El 24 de septiembre el artista vuelve al país. Tocará nuevamente en su casa, el Luna Park a las 21 horas. Las entradas están a la venta y el valor arranca en $4000.

Cuándo empieza La Voz Argentina

Se están ultimando detalles para el comienzo de La Voz Argentina próximamente. Desde la cuenta Instagram del programa publicaron un video en el cual se vieron algunos detalles al respecto.

La cuarta temporada de la competencia de canto conducida por Marley y con un jurado conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky Montaner -los mismos que el año pasado- está muy cerca de volver a la pantalla de Telefé.

"¡Quiero tu voz! Preparate para el.show de talentos que busca cumplir una ilusión", manifestaron en el posteo. El mismo también reflejó aproximadamente cuándo empieza a rodar el certamen en la televisión. No quisieron brindar muchos detalles pero anunciaron que "muy pronto". Se estima que una vez consumadas las audiciones a ciegas esté todo listo para pensar en el lanzamiento oficial.