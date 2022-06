Ricardo Montaner enfureció contra Mau y Ricky en La Voz Argentina: "Están desheredados"

El cantante puso en su lugar a sus hijos tras una actitud inesperada por parte de ellos. Ricardo Montaner recibió un duro revés por parte de Mau y Ricky.

Ricardo Montaner mostró su carácter en La Voz Argentina tras retar a sus hijos, Mau y Ricky, por una actitud desleal. El intérprete de Me Va a Extrañar les hizo saber a los hijos mayores de su matrimonio con Marlene Rodríguez Miranda que no iban a recibir la herencia que les correspondía por algo sucedido en esa emisión del reality de Telefe.

El dúo de reggaetón bloqueó a su padre cuando todos los jueces se dieron vuelta ante una talentosa participante. Se trata de una nueva posibilidad que el ciclo ofrece al jurado en esta nueva temporada, utilizada cuando uno de ellos intuye que el participante tiene una evidente inclinación hacia un coach en particular. En este caso, Mau y Ricky supusieron que la joven se iría con Ricardo Montaner y tomaron esa drástica decisión.

"Si se dan vuelta todos me voy con Ricardo Montaner de una. Creo que no tendría ni que pensarlo. Porque me parece una persona súper centrada y una persona muy sabia, no solo en lo musical. Y me gustaría aprender mucho de él", había enunciado la cantante Jazmín Sparta antes de subirse al escenario, lo que indica que los reggaetoneros estuvieron en lo correcto al bloquear a su padre.

"Bueno, quiero que sepas que me bloquearon. Y quiero que sepas otra cosa. Yo tengo una granja de pollos y eso. Y ellos eran parte de la herencia esa. Pero ellos me frustraron. Eres de las voces más lindas que he escuchado en todo el programa, créemelo. Y yo quería que te vinieras conmigo. Quiero que elijas o a Lali o a la Sole, para hacer justicia. Vas a tener mi apoyo aunque no estés en mi equipo. Pero no vayas con Mau y Ricky", expresó con un tono de fuerte frustración Montaner. Y agregó, con la mirada clavada en sus hijos: "Están desheredados los dos".

El enojo de Ricardo Montaner con "La Sole" por bloquearlo

Soledad Pastorutti tomó una drástica decisión cuando se dio vuelta ante el talento del participante Naiquén Galizio que se basó en bloquear a Montaner, a quien consideró una competencia difícil para quedarse con Galizio en su equipo. "Es mía, ¡Ay me bloquearon, carajo! Alguno de estos me bloqueó, creo que fue La Sole con esa cara de mosquita muerta. Pero decime la verdad, ¿vos te ibas a venir conmigo verdad?", enunció enojado el cantante de Soy Feliz.