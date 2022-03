Revelan que Matías Alé engañó a Graciela Alfano: "Le escribía desde un mail trucho llamado Pitufino"

Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, reveló que Matías Alé engañó a Graciela Alfano con una amiga suya desde un mail trucho.

Estefanía Berardi reveló en Mañanísima uno de los secretos más guardados de Matías Alé: engañó a Graciala Alfano con otras chicas en la época en la que estaban en una relación cerrada. Ahora, muchos años después de haberse enterado, la panelista contó públicamente que Alé la engañó con una amiga suya y que incluso usaba un mail falso para comunicarse con ella a escondidas.

Alé, que se mantiene al margen de la farándula desde hace meses, volvió al centro de la escena al destaparse esta versión. Todo empezó cuando “Pampito” contó que le llegó información de que él dejó a Graciela Alfano por Silvina Escudero. En ese momento, Carmen Barbieri lo interrumpió y le dijo que no creía que Alé le haya sido infiel jamás. Al instante, Estefanía le demostró que estaba equivocada.

“Matías empezó a chamuyarse a Escudero y empiezan a salir. Por eso la deja a Alfano”, soltó “Pampito”. “No sé si la deja a Alfano por eso, eh. Ya venían en crisis”, respondió Barbieri, descreyendo de esta información. Fue ahí cuando Berardi la frenó y le dijo que ella sabía con certeza que Matías Alé había engañado a Alfano con una amiga suya.

“Perdón, Carmen. Yo sé de relaciones de Matías mientras estaba con Graciela. Ahora lo cuento porque ya pasaron 1500 años y está re superado y Graciela sabe de esto también. Matías le escribía desde un mail trucho llamado pitufino@hotmail. Le escribía a una amiga mía de Lomas del Mirador”, reveló, generando muchas risas y caras de sorpresa entre sus compañeros.

“Matías, tenías un mail. Desde ‘Pitufino’ vos les escribías a las chicas. Yo lo sé y lo vi con mis propios ojos”, dijo Estefanía mirando a cámara. Según su relato, Matías y su amiga estuvieron en una relación durante varios meses e incluso había salido a la luz. “Circuló el nombre de ella en algunos programas, pero ella lo negó a morir porque no quería tener problemas. Lo sé porque éramos muy amigas, ahora nos distanciamos porque vivimos lejos”, cerró.

El fuerte descargo de Stephanie Demmer contra Estefanía Berardi

Como Estefanía Berardi suele anunciar varias primicias sobre las figuras de la farándula, muchas veces los famosos se enojan con ella por meterse en su intimidad y soltar primicias antes de tiempo. Este fue el caso de la modelo e influencer Stehanie Demmer, quien se angustió mucho cuando Berardi contó públicamente que ella estaba embarazada. “Me sentí violentada”, expresó Demmer.

Se suponía que tenía que ser ella primera en anunciar su propio embarazo, pero la panelista de Mañanísima lo contó públicamente sin siquiera pedirle permiso. Stephanie quería esperar a que pasaran tres meses para anunciar la noticia, ya que antes de ese tiempo corría riesgo de perderlo. “Me sentí violentada, invadida y que se me faltó mucho el respeto. Ojalá no les pase lo mismo que a mí y puedan tener un embarazo respetado y feliz disfrutando los momentos y de la intimidad”, sentenció.

En su defensa, Berardi dijo que la influencer no se enojó por haber contado su embarazo sino porque quería que Ángel de Brito fuese el primero en anunciarlo públicamente. "Se enoja porque yo lo cuento y ella tenía una estrategia para contarlo a la prensa a través de Ángel de Brito. Tenía toda una movida armada y yo me anticipé. Es medio estrellita. Yo no cometí ningún error. Yo hablé con Stephanie, le hice la pregunta. ¿Y ella qué hizo? Me clavó el visto y no me contestó”, cerró.