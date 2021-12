Revelan el verdadero motivo del final de Los Ángeles de la Mañana

En las últimas horas, diferentes periodistas especializados revelaron el verdadero motivo por el que Los Ángeles de la Mañana terminará abruptamente.

Ángel de Brito sorprendió al anunciar el final abrupto de Los Ángeles de la Mañana, pero tras la emisión del viernes pasado distintos periodistas revelaron el verdadero motivo por el que el conductor decidió dar por finalizado el exitoso ciclo. Si bien el propio De Brito aseguró que LAM se terminaba por decisión exclusivamente suya ya que quiere hacer un parate e irse de vacaciones, lo cierto es que la relación entre El Trece y Mandarina, la productora responsable del ciclo, no sería la mejor desde hace ya un tiempo.

Hace solo unos días, Ángel de Brito anunció en su cuenta oficial de Twitter el final abrupto de Los Ángeles de la Mañana, tras seis temporadas con buenos niveles de audiencia. La revelación causó mucha sorpresa en el ambiente, por lo que había mucha expectativa para escuchar los motivos que esgrimía el conductor sobre esta inesperada decisión. El mismo De Brito se encargó de aclarar que fue una "decisión personal" suya, ya que quiere irse de vacaciones y hacer un parate. Pero en las últimas horas, distintos periodistas especializados aseguraron que el principal motivo del final abrupto sería otro.

Por un lado, el periodista Leo Arias contó en su cuenta de Twitter que la razón por la que LAM dejará la grilla de El Trece es que las autoridades del canal y Mandarina, productora del ciclo, no se pusieron de acuerdo en materia económica. "Tema LAM, lo que me dicen es que Mandarina no se puso de acuerdo con El Trece (tema económico) por ende el programa termina abruptamente", reveló Arias. Unas horas después, el mismo periodista contó cómo habrían sido las negociaciones entre Mandarina y el canal del Grupo Clarín: "Mira para el año que viene hay está Plata (xxxx). -Pero es un presupuesto bajo. - Es esto o irse".

Pero Leo Arias no fue el único que reveló esta versión, si no que Juan Etchegoyen también informó algo similar: "La relación entre Mandarina y El Trece no estaba para nada bien". "La versión que me dijeron off the récord es que el canal y la productora no arreglaron el dinero", agregó el periodista en ese sentido, reconociendo que el vínculo entre la productora y el canal del Grupo Clarín recrudeció tras el final del programa de Mariana Fabbiani. Además, Etchegoyen dejó un fuerte pronóstico al asegurar que De Brito podría volver a El Trece en el 2022, aunque no con Mandarina sino con el apoyo de otra productora.

Cuándo termina Los Ángeles de la Mañana

El mismo Ángel de Brito reveló este viernes que Los Ángeles de la Mañana seguirá hasta el 31 de diciembre, fecha en la que le darán un cierre al exitoso ciclo que supo conducir por más de 1500 programas y seis temporadas. "Hace 15 años que lo hago de corrido, muchos programas a la vez. Decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver que pasará más adelante. Voy a seguir trabajando por Mandarina", aseguró el conductor.