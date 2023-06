Revelan el motivo por el que Rial dejó de pasarle dinero a Morena antes del escándalo: "No va más"

Aseguran que uno de los motivos por los que Rial dejó de mantener económicamente a Morena sería una importante deuda que contrajo la mediática.

"Pampito" contó en Mañanísima el verdadero motivo que habría llevado a Jorge Rial a dejar de pasarle plata a su hija Morena, quien explotó al enterarse y comenzó un raid mediático en el que apuntó durísima contra su padre. "Rial dijo 'no, esto no va más'", aseguró el periodista que forma parte del ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de Ciudad Magazine.

Furiosa por la decisión que tomó el famoso conductor de dejar de mantenerla económicamente, More Rial se paseó durante toda la semana por los distintos magazine de la tarde de América TV, en donde apuntó tanto contra su padre como contra su familia biológica, que reapareció luego de 20 años. En medio de esa escandalosa pelea, "Pampito" reveló el motivo detrás de la contundente determinación de Rial.

"(A Rial le pidieron) que se hiciera cargo de una deuda de 800.000 pesos que dejó More por gastos en un hotel de Córdoba", comenzó contando el panelista de Mañanísima, al tiempo que explicó que el conductor remarcó que no pagaría esa suma, ya que eran gastos que él no había contraído. En ese sentido, "Pampito" sumó: "Es una deuda por gastos que tuvieron ella y sus amigas. Por gastos y consumiciones".

Cuando desde el hotel lo encararon al conductor para que se hiciera cargo del dinero adeudado, la respuesta de Rial fue contundente, según "Pampito": "No, esto no va más". "Ahora se la van a reclamar a More, ¿y con qué plata la va a pagar? El hotel estudia la posibilidad de iniciarle acciones (legales)", concluyó el periodista de Mañanísima.

El mensaje de Jorge Rial en medio del conflicto con su hija Morena: "Mi corazón"

Las revelaciones de Morena Rial sobre su papá, el famoso conductor Jorge Rial, y su familia biológica dejaron pasmados a los televidentes que conocieron su historia por medio de las entrevistas que dio la mediática en su paseo por los principales magazines de la tarde. En medio del creciente escándalo por las repercusiones negativas de algunos dichos sobre el conductor de Argenzuela (C5N), este hizo una llamativa publicación en su cuenta de Instagram.

Tras las declaraciones de Morena, quien denunció que su papá la "echó de su casa" porque se lo pidió su entonces novia, Agustina Kampfer, entre otras intimidades que ventiló, Jorge Rial se hizo presente en Instagram con una publicación que nadie esperaba. Festejando la victoria de River ante Fluminense por la Copa Libertadores por 2 a 0, el periodista lanzó un llamativo mensaje que no pasó desapercibido.

"Que noche la de anoche. Mi corazón está resistiendo todo. Todo", escribió Rial junto a un video del partido. Los comentarios a la publicación fueron en su mayoría sobre el escándalo y entre los más llamativos estuvieron quienes le pidieron a Rial que se pronuncie sobre el tema. "Atende a tu hija que anda diciendo que no la criaste para laburar en un supermercado" y "Jorge, no podías no saber que a la nena la maltrataban. Sos igual de responsable. Lo que le hacen a nuestros hijos y callamos nos hace cómplices", fueron algunos de los más relevantes.