Reapareció la primera novia de Tinelli y contó una desconocida historia: "Los pies"

Alejandra Garayalde, la primera novia que tuvo Marcelo Tinelli en sus inicios en el mundo del espectáculo, relató una anécdota inesperada que sorprendió a todos.

Marcelo Tinelli tuvo a su primer gran amor antes de sus reconocidas parejas como Guillermina Valdés, Soledad Aquino y Paula Robles. Se trata de Alejandra Garayalde, quien estuvo de novia con el "Cabezón" en la primera etapa dentro del mundo del espectáculo y relató una historia que nadie sabía con respecto a los cuatro años que duró el romance.

"Con Marcelo nos conocimos en la Sociedad Rural. Yo me presentaba en todos los concursos de belleza, representaba a Bolívar, me gustaba mucho modelar, desfilar y esas cosas", comentó en primera instancia sobre los primeros destellos de amor en diálogo con el portal Presente Noticias. Ambos estuvieron en pareja en el año 1981, cuando Alejandra tenía 19 años y Tinelli 22.

Con el correr del tiempo, la relación se fue desgastando y luego de cuatro años, le pusieron punto final. "Era muy celoso conmigo, él ya estaba escalando, a mi no me gustaba mucho el ambiente y donde no me siento bien, me voy. Corté y me volví para Bolívar", sostuvo.

Si bien hubo cierto dolor por haber terminado, se topó con una situación inesperada y fue el reclamo de su propia familia. "Lo aman. Él llegaba los primeros meses que yo me quedé y venía en tren. Lo iba a buscar, venía todo lleno de tierra. Le agarraba los pies a mis hermanas, despertaba a mi papá, hacía de todo. Mi abuela lo quería mucho también. Cuando cortamos estaban enloquecidos", reveló Alejandra. Actualmente, la mujer vive en Mar del Plata y está en pareja, mientras que Tinelli se encuentra soltero tras haberse separado en mayo de 2022 de Guillermina Valdés.

Tinelli irrumpió LAM en vivo y le encajó un beso a una panelista: inesperado momento en América TV

Marcelo Tinelli generó revuelo tras irrumpir en los estudios de LAM y protagonizar una situación inesperada con una panelista del programa conducido por Ángel De Brito. Según las imágenes que se difundieron en las redes sociales, el conductor y gerente del canal ingresó de manera sorpresiva dirigiéndose hacia una de las panelistas y le dio un beso.

La presencia de Marcelo Tinelli en el mundo de la televisión pisa más fuerte por su reciente llegada a América TV para conducir Bailando por un sueño, Showmatch y ser el gerente artístico del canal. Es por eso que a veces visita los estudios de los distintos programas ya sea si están en vivo o no.

En esta oportunidad, se metió en el programa LAM de Ángel De Brito y el video del momento fue capturado y publicado en las redes sociales. Allí se lo ve saludando a las panelistas cuando se detuvo en una en especial: Marixa Balli. "El beso y abrazo del reencuentro de Marixa y Tinelli en LAM. Lástima que el cámara no captó el momento completo", escribió la periodista de espectáculos Adriana Bravista.

Es que Tinelli y Balli tuvieron un romance secreto hace aproximadamente diez años, por lo que el reencuentro fue un poco tenso. "Hola Mari", se escucha decir al "Cabezón" en el video. "Mirá que lookete. Tremendo", acotó De Brito de fondo. Si bien este momento ocurrió fuera del aire, luego el conductor, que se encontraba junto a Mariana Fabbiani, se quedó unos minutos charlando con todos y hasta bromeó con este asunto. "'¿Marcelo y Marixa cara a cara' ponen en el graph? ¡Si antes estuve hablando con Andrea!", expresó.