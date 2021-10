Quién se va hoy de Bake Off: revelan el participante eliminado

Bake Off Argentina 2021, por Telefe, tendrá un nuevo eliminado durante el programa de este domingo 3 de octubre por la noche y, como suele ocurrir, en las redes sociales ya se filtró de qué participante se trataría en el reality show de pastelería que conduce Paula Chaves. Los exigentes jurados como Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar están cada vez más picantes con sus devoluciones y se preparan para despedir al tercer concursante en la vigente edición luego de que quedaran afuera del certamen el taxista Gabriel Amato y la docente María Belén Pérez.

El ciclo gastronómico de la televisión abierta, que se transmite en el prime time también los días de semana siempre a las 22.30, lucha por la cima del rating a nivel nacional con la novela turca Doctor Milagro (Telefe), la ficción argentina La 1-5/18 (El Trece) y ShowMatch La Academia (El Trece), con Marcelo Tinelli. Por ello, tal vez el adiós a su tercer integrante le agregue un poco más de pimienta en el encendido en esta ocasión.

Si bien no se trata de algo oficial, en las redes sociales filtraron que el tercer participante eliminado sería Emiliano Dibernardi, alguien que lloró varias veces y que intercambió chicanas subidas de tono con los jurados Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar en el reality de pastelería que conduce Paula Chaves.

Quién es Emiliano Dibernardi, de Bake Off

Es empleado administrativo, nació en Capitán Sarmiento (provincia de Buenos Aires), tiene 21 años y, en la presentación previa al comienzo del programa, se declaró fanático de Betular y "un poco caradura". Además, acerca de sus cualidades, se definió como "un terremoto, aunque perseverante, divertido, prolijo y con carisma".

Emiliano Dibernardi, el próximo que diría adiós en Bake Off por Telefe.

"Entrar en Bake Off es un sueño cumplido, algo increíble y único. Ya me visualizo levantando el trofeo en la final, haciendo una torta bien arcoíris. Me tienen como el más calladito de todos, pero ojito", concluyó en la introducción para que el público lo fuera conociendo de a poco.