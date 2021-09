El chicaneo de un participante de Bake Off a Damián Betular: "No me vas a sacar la ficha nunca"

Hernán, participante de Bake Off Argentina, volvió a tener un momento de tensión con Damián Betular, mientras conversaban sobre sus signos zodiacales.

29 de septiembre, 2021 | 23.59

Damián Betular, chef y jurado de Bake Off Argentina, y Hernán, participante del reality.

Bake Off Argentina enfrentó a sus participantes a un nuevo desafío: hacer un especial de comidas vinculadas al mundo del cine. Damián Betular, chef y jurado del reality de pastelería amateur, hizo un llamativo comentario sobre Hernán, uno de los participantes, y él le respondió de forma contundente. Todo empezó cuando Gino le preguntó a Damián por su signo zodiacal. “¿Vos sos de libra?”, indagó. “Sí, pero no me identifico con vos, eh”, le contestó. Inmediatamente, el cocinero le preguntó a Hernán si compartían signo. “¿Vos sos de libra?”, le preguntó. “No, querido. Yo soy de leo. Los mejores, querido”, respondió Hernán a modo de chiste. “¿Dónde están las croquetas?”, le preguntó Betular, a lo que el participante le respondió que las tenía en la batidora. “Tengo unos coquitos hechos, que es el snack dulce y voy a hacer un almíbar”, agregó. “¿Estás mejor que ayer?”, quiso saber Damián. “Sí. Los voy a almibarar y también tengo la golosina en el batidor, que son unas trufas reales de cacao amargo”, continuó Hernán. Betular le interrumpió su explicación y soltó: “Es como raro sacarte la ficha. “¿Por qué?”, le preguntó Hernán, extrañado. “Porque sí. Porque hay días que brillás y hay días que…”, le respondió el chef profesional. En el clip siguiente, aparece Hernán hablándole a la cámara y diciendo: “No me sacás la ficha y no me vas a sacar la ficha nunca”. Para esta prueba, les dieron dos horas de tiempo máximo para hacerlo, ya que es el promedio que dura una película. “En el desafío múltiple de hoy van a tener que hacer un combo para ir al cine”, explicó Paula Chaves, la conductora de Bake Off. “Debe incluir un snack salado horneado, uno dulce, una golosina y un balde de pochoclos saborizados”. MÁS INFO Televisión La dura advertencia de Dolli a una participante de Bake Off “Pueden hacer preparaciones simples adaptadas para ir al cine. Sus preparaciones tienen que ser de mucha calidad. Se tienen que poder comer tranquilo, en el cine, a oscuras”, aclaró Betular, mientras Dolli Irigoyen les dio una gran advertencia: “No subestimen la prueba. Aunque parecen preparaciones simples, yo quiero sabores sofisticados. Queremos un final épico y no de terror”. Por suerte para Hernán, esta vez tuvo una devolución positiva, a diferencia de ocasiones anteriores. Los comentarios en Twitter por Hernán y Damián Betular en Bake Off Argentina