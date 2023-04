Quién se va de MasterChef: el nombre del participante eliminado de Telefe

En la gala de este domingo 23 de abril se conocerá el próximo participante eliminado de MasterChef, el reality de cocina de Telefe que conduce Wanda Nara. Quién es el concursante que tiene chances de irse del programa.

MasterChef sigue dando que hablar en la TV nacional abierta. Luego de que se confirmara la noticia de que Germán Martitegui abandonará el reality, este domingo 23 de abril se conocerá un nuevo eliminado del programa de Telefe. En las últimas horas, en las redes se especula sobre quién es el próximo participante que se va del reality de cocina.

Wanda Nara, que afronta su primera experiencia como conductora del ciclo, llevará adelante un programa en el que los concursantes que protagonizaron una floja semana recibieron el delantal negro. Para la jornada de esta noche deberán someterse a diversas pruebas de cocina frente a un jurado está conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef

Estefanía

Antonio

Rodolfo

Agustín

Rodrigo

Candelaria

Quién es el participante eliminado de MasterChef

Emilio.

Micaela.

Carlos.

MasterChef, el programa del prime time por el que apuesta Telefe.

Quiénes son los participantes que se pueden ir hoy de MasterChef

Juan Ignacio

Delfina

Aquiles

Silvana

María Sol

Juan Francisco

Pero, ¿quién se va de MasterChef este domingo? Según se especula en las últimas horas, en las redes sociales aseguran que Delfina debería ser la la próxima participante eliminada del famoso programa de cocina.

Germán Martitegui habló sobre su presente personal y llamó la atención al revelar un detalle de su personalidad en el pasado. El miembro del jurado de MasterChef Argentina se explayó sobre cómo la paternidad le cambió la vida.

"Creo que no la pasé bien siendo así. Así que no les deseo a ellos la misma vida", enunció Martitegui en alusión a la manera de ser perfeccionista, etapa que atravesó durante gran parte de su vida. Y sumó: "Me parece que no está bueno ese inconformismo. Seguramente es bueno profesionalmente porque te lleva a redoblar la apuesta cada vez, pero no te permite disfrutar muchas cosas".

El experto en gastronomía aseguró que no quiere cometer con sus hijos los mismos errores que sus padres tuvieron con él. Y agregó: "Nadie quiere repetir los errores que cometieron con uno. Y tampoco quiero repetir las propias cosas que me hice a mí mismo".