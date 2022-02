Quién la verdadera novia de Martín Bossi: las fotos que lo prueban

Luego de varios rumores, se revelaron las comprometedoras fotos del nuevo romance de Martín Bossi.

Durante el 2021, Martín Bossi protagonizó varios rumores de noviazgo con diferentes figuras del mundo del espectáculo, sin embargo, ninguna de estas versiones llegó a confirmarse. Al parecer, la temporada de verano fue la época ideal para que el actor decidiera develar la verdad de su estado amoroso, ya que unas comprometedoras fotos muestran que se encuentra muy enamorado.

Fue Maite Peñoñori, la panelista de Intrusos, quien develó los detalles del nuevo romance de Martín Bossi y además le sumó algunas pruebas fotográficas para respaldar sus dichos. La enamorada del humorista se llama Ayelén Garavaglia y también brilla en la temporada de verano junto al elenco de Miguel Ángel Cherutti. Al parecer, la relación va bastante avanzada, por lo que la periodista no escatimó en detalles.

"Me cuentan que él ya conoce a la familia de ella", aseguró Maite y contó que este sería el motivo por el que Bossi habría salido a negar tan rápido los rumores de noviazgo que lo involucraban con Morena Beltrán. Por su parte, Martín aún no dijo nada ante estas afirmaciones, pero parece que se encuentra muy enamorado y que el vínculo es recíproco.

Cabe recordar que los rumores de noviazgo entre ambos artistas ya habían surgido hace algunas semanas atrás, cuando el periodista Gonzalo Vázquez entrevistó a Ayelén en Intrusos y ella confesó que "se conocían con Martín". En esta misma charla, la actriz contó que con Bossi eran muy buenos amigos y que ya se habían intercambiado los números de teléfono, por lo que parece que la relación avanzó a pasos agigantados y hoy ambos se encuentran disfrutando a pleno de su amor.

Martín Bossi estalló contra los rumores de romance con Morena Beltrán

Hace unas semanas atrás, se habían instalado los fuertes rumores de que Martín Bossi habría empezado una relación con la periodista Morena Beltrán, sin embargo, cuando fue consultado por el portal PrimiciasYa, el humorista se mostró muy molestó y negó enfáticamente esta situación.

"He negado cosas de mi vida que no han sido ciertas. Ahora, nunca algo tan poco cierto como esto que se dijo. No la conozco a Morena Beltrán, no la vi en mi vida. En la realidad la vi una vez en el programa del Pollo Vignolo y nunca más", comenzó por decir Bossi. "Pobre chica, si ella tiene tal vez una relación con alguien se debe querer morir. Una cosa que la relacionen con Luciano Castro, El Duki o Sebastián Yatra, pero que la relacionen conmigo nada que ver. Pídanle disculpas", bromeó luego de volver a negar la situación