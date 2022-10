Prueba semanal de Gran Hermano 2022: cuál es, reglas y qué tienen que hacer

Cada jueves, los participantes deberán realizar una prueba para obtener el presupuesto que les permita obtener alimentos y productos. Pero la de esta semana generó mucha confusión.

Este jueves 10 de octubre comenzó la primera prueba semanal de Gran Hermano. Los participantes del reality de Telefe deberán cumplir el desafío para sostener el presupuesto para sus comprás. Cómo es y sus reglas.

La dinámica propuesta consistió en un juego en equipo en el cual, si ganaban, mantenía el presupuesto total de la semana para la cantidad de alimentos y productos de limpieza necesarios para subsistir hasta la próxima prueba. En esta ocasión, el juego convocó a los 18 participantes para que hicieran trabajo en equipo y así lograr cumplir con la consigna. Aunque si bien el juego tendrá que ser cumplido por todos, la producción dividió a los participantes en 9 parejas para que empiecen a surgir más alianzas o bien, enfrentamientos.

Prueba semanal de Gran Hermano: las reglas.

Durante 24 horas, cada pareja deberá mantener el mismo nivel de agua en dos recipientes. Sin embargo, el líquido no puede sobrepasar la marca roja ni tampoco puede vaciarse por completo. De este modo, los participantes deberán estar constantemente atentos para evitar que el agua se vaya por completo.

Entre las advertencias, Gran Hermano incluyó que el agua de los recipientes estará en constante descenso y que la única fuente para recargar el nivel de líquido será la pileta. En casos extremos también podrían llegar a necesitar baldes para rellenar, pero siempre cuidando de que no sobrepase el nivel de la línea roja.

La primera vez que leyeron las consignas, los participantes no comprendieron bien la dinámica motivo por el que tuvieron que volver a leerlas. En caso de que alguna pareja pierda, el presupuesto de las casa descenderá del 100% al 50%, lo que supone menos cantidad comida para subsistir hasta el próximo jueves.

Gran Hermano.

Escándalo: un participante de Gran Hermano habría entrado por acomodo

Salió a la luz que Walter "Alfa" Santiago, actual participante de Gran Hermano 2022, habría ingresado al reality de forma dudosa. De acuerdo con estas versiones, "Alfa" no habría hecho el casting como el resto de los participantes, sino que alguien del ambiente televisivo lo habría llamado para participar.

Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinelli, contó que mantiene una amistad con Walter. Al conversar en LAM (América TV) al respecto, la mediática metió la pata y reveló información que podría poner en juego la presencia del hombre en el reality.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a Soledad cómo se había hecho amiga de "Alfa", quien se codea con varios famosos del ambiente. "Yo lo conozco de chica, nos encontrábamos en Pepino, un barcito de San Isidro, cuándo éramos chicos. Él dice que me conoció de ahí. Yo no me acuerdo mucho esa época, pero él dice que me cruzó", explicó la madre de Candelaria Tinelli.

Cuando los panelistas de LAM le preguntaron cómo había logrado ingresar a la casa, Aquino reveló un dato que dejó impactados a todos en el set: "No fue al casting, él me contó que lo llamaron de Gran Hermano". Sin embargo, no especificó si fue un productor o una celebridad quien lo ayudó a acomodarse en el programa.

De Brito le preguntó si alguna vez había salido con "Alfa", a lo que Aquino respondió que "ni en pedo". "Es intentador serial de mujeres conocidas", le advirtió Yanina Latorre. "Yo no sabía nada. Le dicen 'Alfa' porque tenia una agencia en Miami de Alfa Romeos", respondió Aquino.