Productor denunció a Pepe Cibrián por abuso sexual: "Degenerado y depravado"

Pepe Cibrián está envuelto en un verdadero escándalo y se enfrenta a denuncias por abuso sexual. Los detalles a tener en cuenta.

Pepe Cibrián se ve envuelto en un nuevo escándalo. En esta oportunidad, el director teatral, dramaturgo y actor fue acusado de haber abusado sexualmente a un productor, por lo que deberá dar explicaciones correspondientes ante la Justicia.

Durante el programa A la Tarde, transmitido por América TV, precisaron que Cibrián fue denunciado por Rafael Dufour. "La noticia la recibimos la semana pasada, lo dimos como último momento y, varios productores teatrales, se comunicaron con nosotros para saber de qué se trataba con cierta preocupación. Habría una denuncia judicial que fue perpetuada tiempo atrás, un abuso sexual", expresó Débora D'Amato.

"Se habría denunciado la semana pasada, y se habría ratificado en el día de ayer. Pepe está al tanto de esto que vamos a tratar. Él, por el momento, decide no emitir ningún tipo de comunicado con respeto a esta denuncia de abuso", agregó la panelista.

De acuerdo a la denuncia, el abuso sexual se dio a principios del 2001, época en la que Cibrián trabajaba en la producción de Las mil y una noches y Dufour, se iba a desempeñar como vestuarista de la obra, "Para mí es muy doloroso todo lo que está pasando. Mi madre tuvo un infarto a raíz de todo esto, por eso se habla tanto de porque la victima tarda tanto en denunciar". Y recordó: "Esto fue en marzo del 2001, fui convocado para ser vestuarista de Las mil y una noches. Fui creyendo que él (Pepe Cibrián) me convocaba por mi talento y todo lo contrario".

Como si fuera poco, el uruguayo dejó en claro que "hay dos personas dispuestas a testificar y están a disposición". "¿Hasta donde estas dispuesto a llegar?", le consultó Luis Ventura. "Hasta que lo condenen, quiero que vaya preso porque yo he sufrido mucho por esto", precisó. Y concluyó: "Voy a ir con todo, esto es Rusia. Tengo 49, yo a los 20 y pico no estaba preparado para esto. Nadie del entorno se comunicó conmigo, es un cobarde, es un hijo de puta. No se sabe si la denuncia esta prescripta porque hay dos años de pandemia en el medio pero mas allá de esto quiero que esto se corte para siempre".

Pepe Cibriá enfrenta una dura denuncia por abuso sexual.

El duro relato de Rafael Dufour sobre su calvario con Pepe Cibrián

Con mucho dolor, Rafael Dufour recordó detalles acerca de cómo fue el vínculo que tuvo con Pepe Cibrián: "El me invitó a quedarme en su casa. Yo me quedé porque obviamente era la habitación de huéspedes, hasta ahí todo bien porque él me dijo 'quiero que conozcas a mi madre y a mi tía, vamos a almorzar' imaginate yo... conocerlas sueño. Admiré toda mi vida a su mamá y la voy a amar siempre. Hasta ahí, no pasó nada".

En tanto, el productor comentó cómo fue el abuso sexual que sufrió: "Sí era muy agresivo conmigo, me ha llegado a romper los dibujos. Luego, vamos a Buenos Aires, primer día, nos fuimos a Pilar, él me quería presentar la casa que se estaba haciendo en ese momento, y el viaje fue una tortura, me tocaba los testículos y no me paraba de mirar. Al otro día, me invitó a dormir con él, es un viejo degenerado". "En su casa habían dos taxi boys. Me forzaron y me tiraron en la cama. Quiero que lo condenen. Es un degenerado, un depravado, un violador", disparó.

Rafael Dufour denuncia por abuso sexual a Pepe Cibrián.

Filtran el doloroso maltrato que Pepe Cibrián le hacía sufrir a sus empleadas: "Su propia cola"

Pepe Cibrián recibió una grave denuncia por maltrato contra las mujeres que trabajaron con él. Una exparticipante del Cantando por un sueño 2011, Lara Sambert, detalló la "tortura" que sufrieron tanto ella como compañeras suyas con el artista argentino como principal responsable de lo mismo.

"Ha sido un gran formador de artistas porque el nivel de exigencia que él implementaba en los ensayos y en las audiciones lograba sacar lo mejor de todos, pero a cuestas de que también pasaran momentos espantosos. Se sacaban las astillas de madera de la cola con pinzas de depilar porque se le ocurría que durante 10 horas tenían que ensayar sobre su propia cola en el desastroso piso del Teatro del Globo. Era una dictadura", explicó Lara Sambert en diálogo con Ulises Jaitt en El Show del Regreso.

Alegando que quienes recién empezaban su carrera aceptaban las condiciones de Cibrián para poder crecer en el espectáculo, Lara Sambert explicó: "Muchos de estos bailarines, que por dos pesos, por querer hacer una carrera y por una posibilidad para empezar a crecer y tener contactos de otros trabajos, ellos hacían cualquier cosa… El dolor que es eso. Las chicas venían con las medias cancán llenas de astillas de pedazos de madera. Es un asco. Llegaba al vestuario y encontraba a mis compañeras llorando, y no parecía que iban a un ensayo, sino al ejército. Estos maltratos no se cuentan en el ambiente porque necesitan proteger sus sueños de ser destruidos".