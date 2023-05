Preocupación por la salud de una figura de El Trece: "Intervención"

Una figura del canal fue intervenido quirúrgicamente y preocupó su inesperada confesión al aire.

La salud de Mirtha Legrand fue el tema que primó en el mundo del espectáculo durante el último tiempo, ya que, luego de anunciar su regreso a la televisión, la conductora se sometió a una cirugía para que le coloquen un marcapasos de última generación. Sin embargo, recientemente, se conoció que otra figura de El Trece también pasó por una situación similar.

La noticia se dio a conocer en Nosotros a la Mañana, ciclo que conduce "El Pollo" Álvarez en las mañanas de El Trece. Luego de que dieran el informativo pertinente sobre la salud de Mirtha, uno de los panelistas del programa aseguró que podía opinar sobre el tema con conocimiento de causa, ya que había atravesado una situación similar.

Se trata de Pablo Montagna, el famoso periodista de espectáculos, que ante esta confesión dejó atónitos a sus compañeros y televidentes. "Estoy ok. Desde hace tiempo tengo un marcapasos y me lo tuvieron que cambiar (batería agotada) y ya estoy en mi casa", aseguró en su momento el periodista tras haberse sometido a la situación. Según contó el panelista, es el tercer marcapasos que le pusieron en sus 39 años pero asegura que esto no le presenta limitaciones para vivir.

Adrián Suar le dijo adiós a un programa de El Trece

Una vez más, Adrián Suar tuvo que tomar una fuerte decisión vinculada a la grilla de El Trece. En las últimas horas, el gerente de programación le dijo adiós a un envío por el que el canal apostó muy fuerte para hacerle competencia a Telefe, su principal rival en la TV nacional abierta.

Se trata de Amor de Madre, la novela turca que el canal del Grupo Clarín eligió hace unos meses para afrontar la batalla en el rating. El pasado 1° de mayo, la ficción cuyo título original es Canim Annem fue cancelada antes de que la historia terminara.

Pese a que los horarios de la novela fueron modificados para tratar de mejorar las mediciones, y que incluso saltearon varios capítulos para adelantar la historia, Amor de Madre no pudo superar los 4 puntos de rating. Por dicho motivo, Suar y el resto de las autoridades de El Trece la dieron de baja.

Como consecuencia de la decisión, diversos fanáticos de la novela repudiaron el accionar del canal a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que no podrán enterarse de cuál es el final de la historia ficticia que tiene como protagonistas a los personajes "Nazli" y "Murat".