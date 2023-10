Preocupación por la salud de Sol Pérez: "El dolor es tan grande"

La famosa influencer hizo una fuerte confesión en sus redes sociales que alertó a sus miles de seguidores.

Sol Pérez reapareció públicamente e hizo un fuerte descargo sobre su salud que generó gran preocupación. A través de sus redes sociales, la influencer contó su problema y encendió las alarmas.

En sus historias de Instagram, Pérez habló a horas de ir como invitada a La peña de morfi (Telefe) y contó su calvario tras participar de la caminata anual a Luján. "Estoy tomando unos matecitos en la cama, en un ratito voy a estar en Morfi, en Telefe. No sé cómo voy a hacer", empezó por decir con preocupación en su voz.

En este marco, aclaró: "No puedo caminar ya, después de haber caminado tanto ayer". Asimismo, sumó: "Pero estoy acá con las botas, ahora les muestro, para ver si recupero un poco. Guido que me está atendiendo desde ayer que llegué a casa, en realidad me fue a buscar".

"Es una experiencia muy hermosa, lo que sí les puedo decir a todos los que tengan muchas ganas de hacerlo que lo hagan, no se queden con eso. Vayan preparados porque es mucho, es bastante, ya al final movés los pies por inercia, porque el dolor es tan grande que no podés mover los pies", sentenció.

La desubicada pregunta de Vero Lozano que descolocó a Sol Pérez: "Tanque lleno"

Sol Pérez está ultimando los detalles para el casamiento con su novio, Guido Mazzoni. La panelista de Corta por Lozano contó los preparativos de la gran celebración y quedó boquiabierta a al escuchar la desubicada pregunta que le hizo Verónica Lozano.

La joven que saltó a la fama como la chica del clima de TyC Sports y el empresario comenzaron su relación en 2019. Desde entonces nunca se separaron y los rumores de casamientos eran una constante en los programas de espectáculo. De hecho, el año pasado, cuando formaba parte de Nosotros a la Mañana, le reclamó en vivo que quería una romántica propuesta. "Yo quiero que se arrodille y me pida que me case con él", reveló.

Finalmente esa esperada declaración llegó y en dos meses pasarán por el altar. Pero mientras tanto el abogado y dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios, está disfrutando de múltiples despedidas de soltero. “Guido ya tuvo mil despedidas. No sé si llego al casamiento", bromeó la ganadora de The Challenge Argentina: El Desafío.

Luego, Sol aclaró su frase. “Se fue una semana a Ibiza de despedida de soltero. ¡Un montón! Y yo pensé algo tranqui, un colectivo party bus. Salir de fiesta, pero una noche”, relató y agregó: “Le queda una semana en Brasil con amigos antes del casamiento".

Fue por eso que Vero apeló a su característico doble sentido y le consultó: "¿A la vuelta le hacés la prueba del tanque lleno?”. La conductora tiene mucha confianza con sus compañeros, por lo que no es raro que haga broma sobre la vida íntima del staff que la acompaña en el programa de las tarde de Telefe.

Sin embargo, lejos de enojarse, Pérez contestó de forma tajante. “No. No. Ni me importa. ¿Para qué me quiero enterar de cosas que no quiero...?”, manifestó la panelista, relativizando posibles deslices de Guido Mazzoni antes de casarse por civil.