Preocupación por la salud de Andrés Nara: "Está muy delicado"

El papá de Wanda y Zaira Nara se encuentra bajo observación médica y su cuadro es bastante reservado.

En medio del escándalo legal que enfrenta con su hija Wanda Nara, quien le mandó una cautelar para que no hablara de su enfermedad públicamente, Andrés Nara enfrenta un delicado estado de salud. La noticia trascendió en las últimas horas y el círculo cercano del empresario brindó fuertes declaraciones.

Nara tenía pautada una nota con A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, pero la tuvo que cancelar a último momento debido a su delicado estado de salud. Quien brindó la noticia fue Alicia Barbasola, la esposa de Andrés, quien tuvo que posponer la entrevista porque el mediático fue internado en un hospital de Tigre.

La modelo canceló la nota en diálogo con uno de los panelistas con un alarmante mensaje: "Perdón Matías, está descompensado Andrés. Él no lo quiere decir pero está muy mal, no la está pasando bien y ahora está en observación". Luego, determinó que no quieren dar el nombre del hospital en el que están porque prefieren intimidad en ese momento. "Está muy delicado", afirmó.

Aunque si bien no se brindaron detalles con respecto al cuadro que afecta a Andrés, desde el programa aseguraron que se debe a "la situación que vive con su propia hija".

La terminante decisión de Wanda Nara en medio de su problema de salud: "Un quiebre"

Wanda Nara tomó una determinante decisión sobre su vida privada en medio de su problema de salud. La famosa modelo decidió acudir a la Justicia por el escándalo familiar que la persigue hace varios meses y apuntó contra su papá, Andrés Nara, y su esposa, Alicia Barbasola.

Según trascendió en A la Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, Nara le envió una medida cautelar a su papá, con quien está distanciada desde diciembre del año pasado. Además, en caso de incumplir con esta instancia judicial, Andrés y Alicia tendrían que pagar una millonaria cifra.

"Acaba de salir esta medida cautelar que, por medio de la ENACOM, el ente nacional de comunicaciones, obliga a Andrés Nara y Alicia Barbasola a no emitir palabra alguna, a no referirse a Wanda, mucho menos de su salud", contó Diego Esteves en el ciclo de América. De este modo, la mediática se aseguraría que no vuelvan a tocar el tema de su salud públicamente y sin su consentimiento.

Luego, Esteves amplió los motivos que llevaron a la conductora de Masterchef a tomar esta decisión: "Según dice el documento es para preservar los derechos de los hijos de Wanda". "Me aclaran que Wanda hace mucho tiempo no habla con su padre, desde la Navidad, que hubo un quiebre, un problema", concluyó.