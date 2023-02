Perdió a toda su familia y ganó los dos millones en Los 8 Escalones: "Me quedé solita"

Natalia, de 41 años, perdió a su madre, a su padre y a su hermana en plena pandemia del coronavirus y rompió en llanto al ganar en Los 8 Escalones del Millón.

Natalia, una participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) que se gana la vida como chofer, se llevó los dos millones de pesos y conmovió a Guido Kaczka al confesarle la razón por la que necesitaba ese dinero.

Es muy frecuente que los participantes se presenten al programa por una gran necesidad económica. En cada programa, Kaczka les da al espacio para hacerse conocer frente al público y contar sus historias de vida.

"Mi familia falleció por Covid en el 2021. Mi hermana el 29 de marzo, mi papá el 2 de abril y mi mamá el 9 de abril. Así que éramos cuatro y me quedé yo solita", relató Natalia, mientras todos los presentes la escuchaban conmovidos. “Si bien yo también tuve el Covid, no recuerdo haberlo vivido tanto como ellos, porque los tres tuvieron neumonía bilateral, entubados todos, en diferentes lugares", siguió Natalia. Y explicó que como ella también estaba enferma en ese momento, no pudo ni siquiera despedirlos y los médicos la llamaban día a día para darle el parte médico.

"Se fueron yendo de a poquito. Pensé que uno se quedaba, pero no, quedé solita. Y así, a los meses ya tuve que empezar a hacer la sucesión, porque tampoco es que me dijeron antes. Se fueron y chau, casi ni un chau, fue”, cerró Natalia, con lágrimas en los ojos. Al recibir el premio, su tía Estela, quien la había acompañado al programa, corrió a abrazarla emocionada.

“Felicitaciones. Qué bueno, qué bueno para Estela también, para tu tía. Qué lindo abrazo que se dan, por favor, qué lindo, qué bueno Natalia”, comentó Kaczka. “No lo puedo creer”, aseguró la mujer, mientras sostenía el cheque en sus manos. “Lo que es la vida, ¿no?”, reflexionó el conductor.

“Ella estuvo siempre, en las buenas y en las malas, en las malas más. No se movió de al lado mío, era llamarla y ella estaba ahí, al lado mío. Siempre, en todos lados”, dijo la ganadora sobre su tía. “Y ahora también”, le respondió la mujer.

Perdió todo en un incendio y fue a Los 8 Escalones: la historia que emocionó a Guido Kaczka

Germán, un hombre de La Boca que trabaja como guardia de seguridad privada, se presentó a Los 8 Escalones del Millón tras haber perdido su casa en un incendio. El hombre contó que su amigo, con quien mira el programa desde hace mucho tiempo, le insistió para que se anotara.

"Hace cuatro meses sufrí un incendio prácticamente total de mi casa. Perdí todo. Mirábamos el programa como para relajarme y cambiar un poco la mentalidad. Y él me animó a anotarme y probar de ganar el premio", contó Germán, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. "Hay que empezar de cero", agregó.

Germán no solo ganó el millón de pesos al presentarse por primera vez, sino que ganó por tres veces consecutivas. Así, se llevó un premio total de 3 millones de pesos. “Me acuerdo cuando Martin Luther King dijo: ‘Tengo un sueño’. Y yo antes tenía un sueño, el de salir adelante. Lo que nunca pensé, en el camino, todo lo que iba a encontrar: gente hermosa, con la que he compartido los momentos, porque somos compañeros, no rivales. Vivimos a probarnos a uno mismo, no a los demás”, concluyó el ganador, muy agradecido con sus compañeros y con la producción.