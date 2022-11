El desgarrador relato que emocionó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Sufrí un incendio"

Un participante contó que perdió todo en un incendio en su casa y conmovió a Guido Kaczka en su ciclo, Los 8 Escalones.

Guido Kaczka y todos los presentes en el ciclo Los 8 Escalones se conmovieron ante la historia de un participante que contó haber perdido todo tras un incendio en su casa. El joven aseguró que destinaría los dos millones de pesos que el programa ofrece como premio, en caso de ganarlos, en reconstruir su hogar.

Germán vive en La Boca, es guardia de seguridad privada y fue anotado en el ciclo de El Trece por un amigo. "Con él siempre miramos el programa. Hace cuatro meses sufrí un incendio prácticamente total de mi casa; perdí todo. Mirábamos el programa como para relajarme y cambiar un poco la mentalidad. Y él me animó a anotarme y probar de ganar el premio", relató el participante.

"Hay que empezar de cero y la verdad que", continuó Germán y debió cortar su descargo porque la emoción le cerró la garganta y no le permitió seguir. En ese momento, Guido lo consoló y la secretaria le alcanzó un vaso de agua para que se relajara. El concursante contó que tiene un hijo de 15 años y sumó: "Es de Boca como el papá".

Las palabras de amor de Emiliano Kaczka a su hermano Guido

"De chico era como ahora de adulto. Era un actor brillante, un superdotado. Además, el amor que tiene como profesión, todo lo que trabaja, lo que da, su entrega... es merecido. Él lidera en radio y en televisión, es muy competitivo", comenzó su descargo el actor en diálogo con Implacables, en alusión a cómo era Guido de chiquito. Y sumó: "Si nos ves juntos, no somos tan parecidos. Mi mamá nos distingue, ja. Es verdad que hay un aire de familia y dicen que modulamos igual. No sé si me gustaría trabajar con él. Trabajamos en Clave de Sol y, a partir de ahí, nunca más volvimos a trabajar. Tendría que ver, ver cómo se podría dar".

Emiliano se diferenció de su hermano Guido, quien dejó la actuación para pasarse a la conducción de televisión, y aseguró que no tiene el carisma necesario para hacer lo mismo. "A mí me gusta actuar", concluyó.

La sorpresa de un concursante al ganar el millón de pesos en lo de Guido Kaczka

El conductor de TV se sorprendió cuando el ganador de una de las emisiones de su ciclo no pareció reaccionar ante lo acontecido. "Me parece irreal, no estoy nervioso ni nada porque me parece que no es real. Ahora salgo y me desmayo afuera", explicó el joven.