El de Bolívar sigue sumando cuestionamientos.

Por si le hicieran falta críticas en los últimos días después del estreno de La Academia de Showmatch, ahora Marcelo Tinelli recibió los cuestionamientos de un viejo conocido como José "Pepe" Cibrián, quien fue jurado del programa del "Cabezón" Cantando por un Sueño en el pasado, pero ahora lo castigó porque según él "los actores no tenemos trabajo".

"Quiero aclarar que no tengo nada contra él, de hecho trabajé con él, pero sí me quejo porque nosotros no somos una sociedad multitudinaria", comenzó el director teatral, actor y dramaturgo de 73 años. "Ante cualquier hecho multitudinario, y sobre todo público, en el cual se rompan para mí los protocolos, tengo el derecho democráticamente, como ciudadano, a poder quejarme y defender de esta manera a mí y a mis compañeros, que están pasando literalmente hambre", profundizó su visión.

"Por eso es que fue mi comentario, mi Twitter, no en contra de Tinelli pero sí de una actitud que me pareció injusta para nosotros los actores. Queremos y necesitamos trabajar", completó en su breve video para Intrusos, por América TV.

Si bien "Pepe" Cibrián tiene un cierto vínculo con el oriundo de Bolívar, en los últimos meses estuvieron bastante distanciados y ello quedó en claro cuando él "le pegó" al conductor a través de su cuenta oficial en la mencionada red social (@pcibriancampoy).

La defensa de Tinelli tras las críticas recibidas por no haber respetado los protocolos contra el COVID

Luego de los comentarios negativos de una parte de sus seguidores y de incluso una denuncia recibida en su contra, el presentador más famoso argumentó que "nosotros no sabemos nada, hacemos lo que nos dicen las autoridades. En ningún momento hubo 200 personas en el piso (del canal El Trece) como se dijo, lo máximo que hubo fueron 33".

"Algunas cosas están pre grabadas, tenemos un estudio de 1200 metros. Que cada uno se haga cargo de lo que dijo, a mí no me molestó porque no leí las redes. Estamos felices por haber vuelto a llevarle alegría a la gente", sentenció.